В каком состоянии спасательные хижины в горах Алматы

Хижины были установлены в 2021–2023 годах на наиболее популярных и потенциально опасных маршрутах. Их задача — дать людям шанс переждать непогоду, восстановить силы и дождаться помощи.

Однако за время эксплуатации некоторые из этих объектов стали жертвами вандализма. Любители горного туризма не раз сообщали об этом в социальных сетях: в одной из хижин была выломана стальная дверь, выбито окно, а также обнаружены следы поджога матраца.

В Службе спасения города Алматы, на балансе которой находятся эти жизненно важные объекты, на запрос агентства сообщили, что отдельные случаи порчи имущества действительно фиксируются.

Фото: Служба спасения города Алматы

— Подобные факты выявляются во время выездов, когда сотрудники пополняют запасы и проводят уборку. Ранее имели место повреждения оборудования, в том числе поломка печи и солнечной панели, — сообщили в пресс-службе Службы спасения.

Спасатели регулярно призывают туристов бережно относиться к хижинам, напоминая, что они предназначены исключительно для экстренных случаев.

Что касается установки видеонаблюдения, в ведомстве пояснили: реализовать это на большинстве точек крайне сложно.

— Установка камер видеонаблюдения на большинстве точек затруднена из-за удаленности, отсутствия стабильной связи и технической инфраструктуры, необходимой для передачи сигнала, — отметили в ведомстве.

При этом контроль за состоянием укрытий остается постоянным. Осмотр туристических хижин проводится сезонно: сотрудники совершают выезды и облеты горных районов, проверяют техническое состояние сооружений и при необходимости пополняют запасы. В среднем такие мероприятия проводятся один раз в квартал.

— В ходе плановых осмотров проводится оценка их технического состояния и сохранности оборудования, — говорится в ответе.

Содержание хижин осуществляется в рамках финансирования, предусмотренного на обеспечение деятельности Службы спасения.

Фото: Служба спасения города Алматы

Хижины обеспечены всем необходимым для выживания

Туристические хижины предназначены для временного укрытия людей, оказавшихся в сложной ситуации — при потере маршрута, резком ухудшении погодных условий, переохлаждении или травмах. Внутри предусмотрен базовый набор средств жизнеобеспечения и безопасности:

матрасы и одеяла;

печь для обогрева;

аптечка первой помощи;

запас продуктов (сухпайки);

точка для подзарядки устройств;

солнечные панели, обеспечивающие автономное энергоснабжение.

Оснащение рассчитано на кратковременное пребывание — до прибытия спасателей или улучшения погодных условий.

Учет туристов не ведется

Точный учет количества туристов, воспользовавшихся хижинами, не ведется. Как пояснили в Службе спасения, большинство любителей гор не регистрируют свои маршруты и не сообщают о фактах пребывания в укрытиях.

Где расположены хижины и будут ли строить новые

На сегодня на балансе Службы спасения находятся 18 туристических хижин. Они размещены на ключевых и наиболее посещаемых горных маршрутах с учетом анализа рисков, удаленности троп и необходимости экстренного укрытия.

В настоящее время расширение сети хижин не планируется — существующая инфраструктура, по оценке специалистов, в целом покрывает текущие потребности.

Фото: Служба спасения города Алматы

Расположение спасательных хижин:

конечная морена ледника Туюк-Су — 3400 м

верхний Горельник — 3205 м

ущелье Проходное (западные склоны пика Карнизная) — 3100 м

Лунная Поляна — 2390 м

ущелье Левый Талгар (слияние рек Туристов и Дмитриева) — 2970 м

ущелье Кызылсай — 3560 м

Большое Алматинское ущелье (слияние рек Озёрная и ЮВ) — 3100 м

урочище Шубарарша — 2930 м

ущелье Средний Талгар (СЗ склон пика Караульчитау) — 3000 м

река Тургень — 2680 м

река Чин-Тургень — 2830 м

Панорама — 3060 м

Солнечная поляна — 2630 м

озеро Боз-Коль (ущелье Иссык) — 2650 м

ледник Корженевского — 3750 м

Кумбель — 3170 м

Букреева — 2780 м

поляна Терра — 2650 м

