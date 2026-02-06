В каком состоянии спасательные хижины в горах Алматы
В горах Алматы действуют 18 спасательных хижин, предназначенных для туристов, оказавшихся в экстренных ситуациях. В каком они сегодня состоянии, планируется ли увеличение их количества и как ведется борьба с вандализмом, выяснял корреспондент агентства Kazinform.
Хижины были установлены в 2021–2023 годах на наиболее популярных и потенциально опасных маршрутах. Их задача — дать людям шанс переждать непогоду, восстановить силы и дождаться помощи.
Однако за время эксплуатации некоторые из этих объектов стали жертвами вандализма. Любители горного туризма не раз сообщали об этом в социальных сетях: в одной из хижин была выломана стальная дверь, выбито окно, а также обнаружены следы поджога матраца.
В Службе спасения города Алматы, на балансе которой находятся эти жизненно важные объекты, на запрос агентства сообщили, что отдельные случаи порчи имущества действительно фиксируются.
— Подобные факты выявляются во время выездов, когда сотрудники пополняют запасы и проводят уборку. Ранее имели место повреждения оборудования, в том числе поломка печи и солнечной панели, — сообщили в пресс-службе Службы спасения.
Спасатели регулярно призывают туристов бережно относиться к хижинам, напоминая, что они предназначены исключительно для экстренных случаев.
Что касается установки видеонаблюдения, в ведомстве пояснили: реализовать это на большинстве точек крайне сложно.
— Установка камер видеонаблюдения на большинстве точек затруднена из-за удаленности, отсутствия стабильной связи и технической инфраструктуры, необходимой для передачи сигнала, — отметили в ведомстве.
При этом контроль за состоянием укрытий остается постоянным. Осмотр туристических хижин проводится сезонно: сотрудники совершают выезды и облеты горных районов, проверяют техническое состояние сооружений и при необходимости пополняют запасы. В среднем такие мероприятия проводятся один раз в квартал.
— В ходе плановых осмотров проводится оценка их технического состояния и сохранности оборудования, — говорится в ответе.
Содержание хижин осуществляется в рамках финансирования, предусмотренного на обеспечение деятельности Службы спасения.
Хижины обеспечены всем необходимым для выживания
Туристические хижины предназначены для временного укрытия людей, оказавшихся в сложной ситуации — при потере маршрута, резком ухудшении погодных условий, переохлаждении или травмах. Внутри предусмотрен базовый набор средств жизнеобеспечения и безопасности:
- матрасы и одеяла;
- печь для обогрева;
- аптечка первой помощи;
- запас продуктов (сухпайки);
- точка для подзарядки устройств;
- солнечные панели, обеспечивающие автономное энергоснабжение.
Оснащение рассчитано на кратковременное пребывание — до прибытия спасателей или улучшения погодных условий.
Учет туристов не ведется
Точный учет количества туристов, воспользовавшихся хижинами, не ведется. Как пояснили в Службе спасения, большинство любителей гор не регистрируют свои маршруты и не сообщают о фактах пребывания в укрытиях.
Где расположены хижины и будут ли строить новые
На сегодня на балансе Службы спасения находятся 18 туристических хижин. Они размещены на ключевых и наиболее посещаемых горных маршрутах с учетом анализа рисков, удаленности троп и необходимости экстренного укрытия.
В настоящее время расширение сети хижин не планируется — существующая инфраструктура, по оценке специалистов, в целом покрывает текущие потребности.
Расположение спасательных хижин:
- конечная морена ледника Туюк-Су — 3400 м
- верхний Горельник — 3205 м
- ущелье Проходное (западные склоны пика Карнизная) — 3100 м
- Лунная Поляна — 2390 м
- ущелье Левый Талгар (слияние рек Туристов и Дмитриева) — 2970 м
- ущелье Кызылсай — 3560 м
- Большое Алматинское ущелье (слияние рек Озёрная и ЮВ) — 3100 м
- урочище Шубарарша — 2930 м
- ущелье Средний Талгар (СЗ склон пика Караульчитау) — 3000 м
- река Тургень — 2680 м
- река Чин-Тургень — 2830 м
- Панорама — 3060 м
- Солнечная поляна — 2630 м
- озеро Боз-Коль (ущелье Иссык) — 2650 м
- ледник Корженевского — 3750 м
- Кумбель — 3170 м
- Букреева — 2780 м
- поляна Терра — 2650 м
Ранее сообщалось, что туристы спаслись в горах Алматы в специально установленных хижинах.