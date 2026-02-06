РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:27, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    В каком состоянии спасательные хижины в горах Алматы

    В горах Алматы действуют 18 спасательных хижин, предназначенных для туристов, оказавшихся в экстренных ситуациях. В каком они сегодня состоянии, планируется ли увеличение их количества и как ведется борьба с вандализмом, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

    В каком состоянии спасательные хижины в горах Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Хижины были установлены в 2021–2023 годах на наиболее популярных и потенциально опасных маршрутах. Их задача — дать людям шанс переждать непогоду, восстановить силы и дождаться помощи. 

    Однако за время эксплуатации некоторые из этих объектов стали жертвами вандализма. Любители горного туризма не раз сообщали об этом в социальных сетях: в одной из хижин была выломана стальная дверь, выбито окно, а также обнаружены следы поджога матраца.

    В Службе спасения города Алматы, на балансе которой находятся эти жизненно важные объекты, на запрос агентства сообщили, что отдельные случаи порчи имущества действительно фиксируются.

    В каком состоянии спасательные хижины в горах Алматы
    Фото: Служба спасения города Алматы

    — Подобные факты выявляются во время выездов, когда сотрудники пополняют запасы и проводят уборку. Ранее имели место повреждения оборудования, в том числе поломка печи и солнечной панели, — сообщили в пресс-службе Службы спасения.

    Спасатели регулярно призывают туристов бережно относиться к хижинам, напоминая, что они предназначены исключительно для экстренных случаев.

    Что касается установки видеонаблюдения, в ведомстве пояснили: реализовать это на большинстве точек крайне сложно.

    — Установка камер видеонаблюдения на большинстве точек затруднена из-за удаленности, отсутствия стабильной связи и технической инфраструктуры, необходимой для передачи сигнала, — отметили в ведомстве.

    При этом контроль за состоянием укрытий остается постоянным. Осмотр туристических хижин проводится сезонно: сотрудники совершают выезды и облеты горных районов, проверяют техническое состояние сооружений и при необходимости пополняют запасы. В среднем такие мероприятия проводятся один раз в квартал.

    — В ходе плановых осмотров проводится оценка их технического состояния и сохранности оборудования, — говорится в ответе.

    Содержание хижин осуществляется в рамках финансирования, предусмотренного на обеспечение деятельности Службы спасения.

    В каком состоянии спасательные хижины в горах Алматы
    Фото: Служба спасения города Алматы

    Хижины обеспечены всем необходимым для выживания

    Туристические хижины предназначены для временного укрытия людей, оказавшихся в сложной ситуации — при потере маршрута, резком ухудшении погодных условий, переохлаждении или травмах. Внутри предусмотрен базовый набор средств жизнеобеспечения и безопасности:

    • матрасы и одеяла;
    • печь для обогрева;
    • аптечка первой помощи;
    • запас продуктов (сухпайки);
    • точка для подзарядки устройств;
    • солнечные панели, обеспечивающие автономное энергоснабжение.

    Оснащение рассчитано на кратковременное пребывание — до прибытия спасателей или улучшения погодных условий.

    Учет туристов не ведется

    Точный учет количества туристов, воспользовавшихся хижинами, не ведется. Как пояснили в Службе спасения, большинство любителей гор не регистрируют свои маршруты и не сообщают о фактах пребывания в укрытиях.

    Где расположены хижины и будут ли строить новые

    На сегодня на балансе Службы спасения находятся 18 туристических хижин. Они размещены на ключевых и наиболее посещаемых горных маршрутах с учетом анализа рисков, удаленности троп и необходимости экстренного укрытия.

    В настоящее время расширение сети хижин не планируется — существующая инфраструктура, по оценке специалистов, в целом покрывает текущие потребности.

    В каком состоянии спасательные хижины в горах Алматы
    Фото: Служба спасения города Алматы

    Расположение спасательных хижин:

    • конечная морена ледника Туюк-Су — 3400 м
    • верхний Горельник — 3205 м
    • ущелье Проходное (западные склоны пика Карнизная) — 3100 м
    • Лунная Поляна — 2390 м
    • ущелье Левый Талгар (слияние рек Туристов и Дмитриева) — 2970 м
    • ущелье Кызылсай — 3560 м
    • Большое Алматинское ущелье (слияние рек Озёрная и ЮВ) — 3100 м
    • урочище Шубарарша — 2930 м
    • ущелье Средний Талгар (СЗ склон пика Караульчитау) — 3000 м
    • река Тургень — 2680 м
    • река Чин-Тургень — 2830 м
    • Панорама — 3060 м
    • Солнечная поляна — 2630 м
    • озеро Боз-Коль (ущелье Иссык) — 2650 м
    • ледник Корженевского — 3750 м
    • Кумбель — 3170 м
    • Букреева — 2780 м
    • поляна Терра — 2650 м

    Ранее сообщалось, что туристы спаслись в горах Алматы в специально установленных хижинах. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
