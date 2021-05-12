Хижины для укрытия туристов появятся в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы появятся 15 хижин для туристов. Они могут там переночевать, согреться, если заблудились. Об этом во время прямого эфира на телеканале «Алматы» сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что каждый второй гость города – иностранный турист. Несмотря на пандемию, в прошлом году Алматы посетили 163 тысячи иностранных гостей. Наиболее популярным видом отдыха среди жителей и гостей города является поход в горы. На фоне пандемии посещение горной местности увеличилось в 4 раза.

Оцифровано более тысячи километров горных пеших троп, благоустроено 500 км троп. Запущена работа визит-центров на Шымбулаке, Медеу. Аналогичные центры открылись в ущелье Аюсай и возле термального источника «Горельник». Открыто 4 пункта туристической полиции на Медеу, площади Республики, в Международном аэропорту и возле Дворца Республики.

Для безопасности туристов будут расширены зоны покрытия сотовой связью.

«Горы новичков просто не прощают, и не профессионалов тоже. Можно быстро заблудиться. Холодно, особенно если вы пошли зимой. Там быстро темнеет и не везде сотовая связь ловит. Если мы посмотрим статистику, то с 2017 по 2020 годы у нас в горах заблудились 448 человек, к большому сожалению, 13 из них погибли. Поэтому мы сейчас определили опасные участки, где у нас отсутствует сотовая связь. Таких оказалось у нас 14. Мы переговорили с сотовым оператором. Договорились, что акимат проведет электричество, а базовую станцию сотовый оператор. Тем самым мы обеспечим полное покрытие всех участков, которые представляют опасность», - сказал аким.

Кроме того, будет построено два контрольно-спасательных пункта в Малом и Большом Алматинском ущельях, вертолетная площадка в урочище Туюк-су, 15 хижин для укрытия туристов на отдаленных узловых участках горных маршрутов. Также будет установлено 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды.

«Если вы оказались в горах, позвонили спасателям, но из-за погодных условий они могут и не добраться до вас, тогда где вы будете находиться? Замерзнете просто. Поэтому мы разработали проект, и до конца года построим в горах так называемые «горные спасательные хижины». Это очень важно. Вы будете знать, где эти хижины находятся, там внутри будет все необходимое. Вы можете переждать холод, ночь и на следующий день, уже набравшись сил, самостоятельно выйти или вас через тревожную кнопку, которая есть внутри хижины, могут найти спасатели и спустить с горы», - добавил Б. Сагинтаев.