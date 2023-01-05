Туристы спаслись в горах Алматы в специально установленных хижинах

5 Января 2023, 15:23

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За последние две недели в Алматы были установлены 3 новые дополнительные горные хижины. Теперь их число составляет 18. По последним данным, только за два последних месяца хижины помогли более 10 группам туристов найти временное убежище, чтобы вернуться домой, передает МИА «Казинформ».

Трое алматинцев, отстав от туристской группы, заблудились по маршруту «Малая Алматинская кругосветка» 25 декабря 2022г. Горный поход предусматривал восхождения на Медеу — Кимасаровское ущелье — Фурмановка — Панорама— Башута — Чимбулачка — Перевал Талгарский большой— Шымбулак — Медеу.

Не рассчитав своих сил, без специального снаряжения и запасов еды, им удалось укрыться в специальной горной хижине в Малом Алматинском ущелье.

«Они вышли до обеда вместе с группой, уже к пяти часам сильно отстали и сбились с маршрута. К счастью, им повезло до заката солнца укрыться в хижине. У них не было фонариков, теплой одежды. Если бы не горная хижина, они могли ночью сильно заблудиться и получить переохлаждение», - рассказал горный спасатель Нурбол Нуралин.

Спасатели получили сигнал с хижины в 21:00, после чего к туристам была направлена группа со спасателем Нурболом Нуралиным. В 2 часа ночи они дошли до Малого Алматинского ущелья, где осмотрев состояние туристов, передали им горячее питание. Утром заблудившаяся группа благополучно спустилась в город.

С начала проекта установки горных хижин туристским убежищем воспользовалось более 20 групп. На сегодня в горах Алматы установлены 18 горных хижин, которые находятся в точках пересечения наиболее важных маршрутов.

«Переночевав в туристическом домике, я убедилась в его полезности. Домик оказался для меня спасательным кругом, так как я не могла продолжать путь домой, почувствовав боль в коленях. Переночевав в этом домике, я хочу поблагодарить @visitalmatykz так как в этом домике есть все необходимые условия для горного туриста: кнопка вызова в МЧС; электрическое освещение и зарядное устройство для мобильного телефона; печка с заготовленными дровами; в шкафу находилось кружка и три одеяльца с логотипами фирмы; есть аптечка и три кровати; домик сразу заметен издалека - оранжевого цвета», - написала на своей страничке в социальных сетях спасшаяся туристка Салтанат.

На сегодня в горах Заилийского Алатау установлены 3 новые дополнительные горные хижины для укрытия туристов во время непогоды или сложных походов. Строения расположены на поляне «Терра» в Большом Алматинском ущелье, а также на пиках Букреева и Кумбель в Малом Алматинском ущелье.

Хижины оборудованы системой экстренной связи со спасателями, в них имеется аварийный комплект первой помощи - аптечка, станция заряда мобильных устройств, теплое одеяло и нескоропортящийся продуктовый набор (заварка, спички, лапша быстрого приготовления, сухари, каша в банках, дрова). Хижины окрашены в яркий оранжевый цвет, который заметен с дальнего расстояния.