Спасательную хижину восстановили после вандализма в горах Алматы

Спасательная хижина «Лунная поляна» летом этого года подверглась акту вандализма - была выломана стальная дверь, выбито окно, деформированы стены и заметны попытки поджога матраса на кровати, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате Алматы сообщили, что управлением туризма при спонсорской поддержке проведены ремонтные работы в хижине, в ходе которых восстановлены дверь, окно, спальное место и стены. На сегодня объект полностью готов к дальнейшей эксплуатации.

Спасательная хижина «Лунная поляна», расположенная в горах Алматы на высоте более 2500 метров над уровнем моря, служит убежищем от непогоды, местом ночлега для заблудившихся туристов и ожидания помощи в критических ситуациях.

Сообщается, что за последние несколько лет городским управлением туризма установлены 18 горных хижин на отдаленных участках горной местности. Их местоположения отмечены в приложении 2GIS. Спасательные объекты оборудованы солнечными панелями и укомплектованы всем необходимым. Внутри можно получить аварийный комплект первой помощи. Воспользоваться хижиной бесплатно может любой человек.

В начале этого года сообщалось, что туристы спаслись в горах Алматы в специально установленных хижинах.