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    15:10, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Спасательную хижину восстановили после вандализма в горах Алматы

    хижина туристов
    Фото: акимат Алматы

    Спасательная хижина «Лунная поляна» летом этого года подверглась акту вандализма - была выломана стальная дверь, выбито окно, деформированы стены и заметны попытки поджога матраса на кровати, передает корреспондент агентства Kazinform

    В акимате Алматы сообщили, что управлением туризма при спонсорской поддержке проведены ремонтные работы в хижине, в ходе которых восстановлены дверь, окно, спальное место и стены. На сегодня объект полностью готов к дальнейшей эксплуатации.

    Спасательная хижина «Лунная поляна», расположенная в горах Алматы на высоте более 2500 метров над уровнем моря, служит убежищем от непогоды, местом ночлега для заблудившихся туристов и ожидания помощи в критических ситуациях.

    Сообщается, что за последние несколько лет городским управлением туризма установлены 18 горных хижин на отдаленных участках горной местности. Их местоположения отмечены в приложении 2GIS. Спасательные объекты оборудованы солнечными панелями и укомплектованы всем необходимым. Внутри можно получить аварийный комплект первой помощи. Воспользоваться хижиной бесплатно может любой человек.

    В начале этого года сообщалось, что туристы спаслись в горах Алматы в специально установленных хижинах. 

    Теги:
    Туризм Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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