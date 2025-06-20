08:26, 20 Июнь 2025 | GMT +5
В Иране назначили нового начальника разведки КСИР
Иранский Корпус стражей исламской революции назначил Маджеда Хадеми новым главой разведки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Это назначение было произведено главнокомандующим КСИР Мохаммадом Пакпуром всего через несколько дней после того, как бывший глава разведки КСИР Мохаммад Каземи и его заместитель Хасан Мохакак были убиты в результате авиаударов Израиля по Тегерану в воскресенье.
Ранее М. Хадеми возглавлял Организацию по защите разведки КСИР.
Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.
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