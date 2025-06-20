В Иране назначили нового начальника разведки КСИР

Это назначение было произведено главнокомандующим КСИР Мохаммадом Пакпуром всего через несколько дней после того, как бывший глава разведки КСИР Мохаммад Каземи и его заместитель Хасан Мохакак были убиты в результате авиаударов Израиля по Тегерану в воскресенье.

Ранее М. Хадеми возглавлял Организацию по защите разведки КСИР.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

Мы писали, что ракета попала в район здания Делегации Евросоюза в Тель-Авиве.