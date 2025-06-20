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    08:26, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    В Иране назначили нового начальника разведки КСИР

    Иранский Корпус стражей исламской революции назначил Маджеда Хадеми новым главой разведки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Иран
    Фото: Анадолу

    Это назначение было произведено главнокомандующим КСИР Мохаммадом Пакпуром всего через несколько дней после того, как бывший глава разведки КСИР Мохаммад Каземи и его заместитель Хасан Мохакак были убиты в результате авиаударов Израиля по Тегерану в воскресенье.

    Ранее М. Хадеми возглавлял Организацию по защите разведки КСИР.

    Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

    Мы писали, что ракета попала в район здания Делегации Евросоюза в Тель-Авиве.

    Теги:
    Ближний Восток Иран
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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