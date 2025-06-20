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    03:11, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Ракета попала в район здания Делегации Евросоюза в Тель-Авиве

    По данным нескольких источников европейских СМИ,  ракета попала в район расположения делегации Европейского союза в Тель-Авиве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Евросоюз
    Фото: pixabay.com

    Сообщается, что персонал европейской дипмиссии «цел и невредим».

    — Хотя сегодня никто из сотрудников ЕС не пострадал, мы с серьезной обеспокоенностью отмечаем, что дипломатические помещения (Евросоюза) были повреждены в результате атак Ирана. Ни при каких обстоятельствах гражданские районы, а также иностранные дипломатические сотрудники и миссии не должны становиться объектами нападений или атак, — отметил представитель Еврокомиссии.

    О том, какие рекомендации дает МИД Казахстана нашим согражданам в Иране и Израиле, читайте здесь.

    Как сообщалось, седьмой день военной активности между Израилем и Ираном сопровождался взаимными ударами — по больнице в Израиле и тяжеловодному реактору в Араке, ожиданиями региона к вступлению США в войну и эвакуацией дипломатов и иностранных граждан из обеих стран.

    Теги:
    Евросоюз Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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