В Дохе состоялось экстренное заседание глав МИД стран ССАГПЗ после ракетной атаки Ирана

Во вторник в Дохе состоялось 49-е внеочередное заседание министров иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), созванное на фоне ракетной атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд на территории Катара.

В совещании приняли участие главы внешнеполитических ведомств всех стран-членов, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем Аль-Будайви.

Заседание прошло под председательством министра иностранных дел Кувейта Абдуллы Аль-Яхья. От имени принимающей стороны в нем принял участие премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани.

В центре повестки — последствия ракетной атаки, осуществленной Корпусом стражей исламской революции по авиабазе Аль-Удейд, а также другие вопросы, представляющие общий интерес для государств региона.

Выступая на заседании, Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани подтвердил решительное осуждение Катаром удара Ирана, охарактеризовав его как вопиющее нарушение суверенитета и воздушного пространства страны, а также международного права и Устава ООН.

Он подчеркнул, что Катар продолжит реагировать на происходящее взвешенно, в соответствии с принципами добрососедства и укрепления региональной безопасности.

Генеральный секретарь ССАГПЗ заявил, что инцидент подчеркивает необходимость укрепления единства стран Совета.

— Безопасность Катара — неотъемлемая часть коллективной безопасности государств Персидского залива, — подчеркнул он.

Министры выразили полную солидарность с Катаром и подтвердили поддержку всех мер, принимаемых для обеспечения его стабильности. В совместном заявлении участники охарактеризовали атаку как недопустимую и опасную эскалацию.

Кроме того, Совет приветствовал объявленное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня между Ираном и Израилем, назвав его важным шагом к снижению напряженности. Министры призвали стороны к максимальной сдержанности и возвращению к переговорам.

Также была затронута ситуация в секторе Газа. Главы МИД осудили продолжающиеся боевые действия и гибель гражданского населения, выступив за немедленное прекращение огня и обеспечение гуманитарного доступа.

Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран осуществил ракетную атаку по американской базе в Катаре в ответ на бомбардировку американской авиацией ядерных объектов Ирана.

Катар заявил, что его силы ПВО перехватили ракеты, направленные на авиабазу Аль-Удейд, крупнейшую военную базу США на Ближнем Востоке.