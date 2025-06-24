МИД Катара осудил атаку Ирана на базу Аль-Удейд, угрожая ответными мерами

Министерство иностранных дел Катара выступило с резким осуждением ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной на территории эмирата.

— Мы рассматриваем этот удар как грубое нарушение суверенитета Государства Катар, его воздушного пространства, норм международного права и Устава ООН, — заявил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

The State of Qatar strongly condemns the attack that targeted Al-Udeid Air Base by the Iranian Revolutionary Guard. We consider this a flagrant violation of the sovereignty of the State of Qatar, its airspace, international law, and the United Nations Charter. We affirm that… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) June 23, 2025

По словам дипломата, власти Катара оставляют за собой право на прямой и соразмерный ответ в соответствии с международными нормами. Он добавил, что система противовоздушной обороны страны успешно перехватила выпущенные по базе ракеты, предотвратив жертвы и разрушения.

В Дохе подтвердили, что военнослужащие были эвакуированы с базы заранее в рамках стандартных мер предосторожности на фоне роста напряженности в регионе. Потерь среди персонала, включая катарских и союзных военнослужащих, зафиксировано не было.

МИД Катара предупредил, что продолжение подобных эскалационных действий может дестабилизировать регион и повлечь за собой катастрофические последствия для международной безопасности.

— Мы вновь призываем к немедленному прекращению всех военных операций и возвращению к переговорам и дипломатии, — подчеркнул представитель ведомства.

Отдельно отмечается, что Катар с самого начала предостерегал от последствий израильской эскалации и последовательно настаивал на мирном разрешении кризисов.

Министерство обороны Катара, в свою очередь, подтвердило, что воздушное пространство страны находится под контролем, а Вооруженные силы находятся в полной боевой готовности. Жителям рекомендовано следить за официальными каналами связи.

Как сообщалось, Иран атакует базы США в Катаре и Ираке.