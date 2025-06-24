РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:39, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД Катара осудил атаку Ирана на базу Аль-Удейд, угрожая ответными мерами

    В Дохе назвали удар КСИР нарушением суверенитета и подчеркнули готовность к симметричному ответу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    МИД Катара осудил атаку Ирана на базу Аль-Удейд, угрожая ответными мерами
    Фото: x.com / @Currentreport1

    Министерство иностранных дел Катара выступило с резким осуждением ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной на территории эмирата.

    — Мы рассматриваем этот удар как грубое нарушение суверенитета Государства Катар, его воздушного пространства, норм международного права и Устава ООН, — заявил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

    По словам дипломата, власти Катара оставляют за собой право на прямой и соразмерный ответ в соответствии с международными нормами. Он добавил, что система противовоздушной обороны страны успешно перехватила выпущенные по базе ракеты, предотвратив жертвы и разрушения.

    В Дохе подтвердили, что военнослужащие были эвакуированы с базы заранее в рамках стандартных мер предосторожности на фоне роста напряженности в регионе. Потерь среди персонала, включая катарских и союзных военнослужащих, зафиксировано не было.

    МИД Катара предупредил, что продолжение подобных эскалационных действий может дестабилизировать регион и повлечь за собой катастрофические последствия для международной безопасности.

    — Мы вновь призываем к немедленному прекращению всех военных операций и возвращению к переговорам и дипломатии, — подчеркнул представитель ведомства.

    Отдельно отмечается, что Катар с самого начала предостерегал от последствий израильской эскалации и последовательно настаивал на мирном разрешении кризисов.

    Министерство обороны Катара, в свою очередь, подтвердило, что воздушное пространство страны находится под контролем, а Вооруженные силы находятся в полной боевой готовности. Жителям рекомендовано следить за официальными каналами связи.

    Как сообщалось, Иран атакует базы США в Катаре и Ираке.

    Теги:
    Катар Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают