В армии Казахстана внедряют видеонаблюдение с элементами ИИ

— Сейчас во всех частях внедряется система видеонаблюдения. В настоящее время установлено более 15 тысяч камер, но дополнительно еще требуется, чтобы не было мертвых зон. Также в рамках пилотного проекта в некоторых частях устанавливаются видеокамеры с элементами ИИ, которые могут распознать нарушения различного рода и сообщить дежурным, — сказал Аскар Мустабеков.

Комментируя последние трагические случаи в армии, замминистра отметил, что родителям срочников были показаны все записи с камер видеонаблюдения.

Ранее Минобороны Казахстана сделало заявление о принятых мерах после гибели солдат.

Напомним, 27 января 2026 года стало известно, что срочник получил смертельное ранение при обращении с оружием в Жамбылской области. Ранее солдат-срочник погиб при несении караульной службы в Восточном Казахстане. До этого скончался солдат срочной службы, проходивший службу в воинской части Шымкента.