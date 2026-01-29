РУ
    16:26, 29 Январь 2026 | GMT +5

    В армии Казахстана внедряют видеонаблюдение с элементами ИИ

    В воинских частях Казахстана установят дополнительные видеокамеры с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель министра обороны Аскар Мустабеков на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    — Сейчас во всех частях внедряется система видеонаблюдения. В настоящее время установлено более 15 тысяч камер, но дополнительно еще требуется, чтобы не было мертвых зон. Также в рамках пилотного проекта в некоторых частях устанавливаются видеокамеры с элементами ИИ, которые могут распознать нарушения различного рода и сообщить дежурным, — сказал Аскар Мустабеков.

    Комментируя последние трагические случаи в армии, замминистра отметил, что родителям срочников были показаны все записи с камер видеонаблюдения.

    Ранее Минобороны Казахстана сделало заявление о принятых мерах после гибели солдат.

    Напомним, 27 января 2026 года стало известно, что срочник получил смертельное ранение при обращении с оружием в Жамбылской области. Ранее солдат-срочник погиб при несении караульной службы в Восточном Казахстане. До этого скончался солдат срочной службы, проходивший службу в воинской части Шымкента.

    Теги:
    Армия Вооруженные силы Минобороны РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
