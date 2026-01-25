РУ
    Солдат-срочник погиб при несении караульной службы в Восточном Казахстане

    Трагедия произошла в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона. По факту гибели военнослужащего начато досудебное расследование, к выяснению обстоятельств привлечено руководство Министерства обороны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Солдат-срочник Ербаян Мухтар вернулся в Казахстан после лечения в Турции
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    Солдат срочной службы погиб во время несения караульной службы на востоке Казахстана. Как сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Республики Казахстан, военнослужащий произвел выстрел в себя из закрепленного за ним оружия и скончался от полученных ранений.

    — 23 января в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона при несении караульной службы военнослужащий срочной службы произвел выстрел в себя из закрепленного за ним оружия и скончался от полученных ранений, — говорится в официальном комментарии пресс-службы Сухопутных войск ВС РК.

    Отмечается, что погибший был призван на срочную воинскую службу в апреле 2025 года. По данному факту Восточным региональным военно-следственным управлением МВД РК по Усть-Каменогорску возбуждено уголовное дело.

    Досудебное расследование находится на контроле Военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В интересах следствия иная информация не разглашается.

    По поручению министра обороны для объективного и всестороннего изучения обстоятельств трагедии на место происшествия направлена специальная комиссия. Ее работу возглавляет заместитель министра обороны генерал-майор Аскар Мустабеков.

    В Министерстве обороны и Вооруженных силах РК выразили соболезнования родным и близким погибшего.

    — Семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь в соответствии с действующим законодательством, — подчеркнули в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте скончался солдат-срочник. По данному инциденту было начато уголовное дело.

