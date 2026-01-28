Минобороны Казахстана сделало заявление о принятых мерах после гибели солдат

— В связи с гибелью военнослужащих с начала текущего года руководство Министерства обороны выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших военнослужащих. Командование Вооруженных сил в полной мере осознаёт всю серьёзность произошедшего и степень ответственности за обеспечение безопасности воинской службы. По поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем, — говорится в сообщении.

Комплекс экстренных мер:

Первое. Усилен контроль за организацией воспитательной работы и состоянием воинской дисциплины. Ужесточены требования к соблюдению уставных норм и мер безопасности при обращении с оружием, проведении занятий, стрельб и выполнении задач.

Второе. В воинские части Вооруженных сил направлены комиссии для комплексного психологического обследования каждого солдата. Проводится повторная оценка психического состояния военнослужащих, уровня их психологической готовности к выполнению служебных задач.

Третье. Повышена персональная ответственность командиров и сержантского состава. Основной акцент сделан на профилактику происшествий и формирование устойчивых навыков безопасного поведения.

Четвертое. Организованы всесторонние проверки воинских частей силами военной полиции. Усилен контроль за личным составом, в том числе во внеслужебное время.

Пятое. Введен круглосуточный контроль и приняты дополнительные профилактические меры, направленные на предупреждение правонарушений и происшествий.

Шестое. Системно налажена постоянная видеосвязь военнослужащих с родными. Кроме того, командиры подразделений поддерживают регулярную связь с родителями через официальные коммуникационные каналы.

Отмечается, что, по всем фактам происшествий приняты конкретные кадровые и дисциплинарные решения.

— К дисциплинарной ответственности привлечены командующий Регионального командования «Восток», начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе. Командир воинской части, где произошла гибель военнослужащего, его заместитель, а также командир батальона освобождены от занимаемых должностей. Все принимаемые меры направлены прежде всего на сохранение жизни и здоровья личного состава и недопущение подобных трагедий в дальнейшем. Работа в данном направлении будет продолжена на постоянной основе, — говорится в заявлении.

Напомним, 27 января 2026 года стало известно, что срочник получил смертельное ранение при обращении с оружием в Жамбылской области. Ранее солдат-срочник погиб при несении караульной службы в Восточном Казахстане. До этого скончался солдат срочной службы, проходивший службу в воинской части Шымкента.