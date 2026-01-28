РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:09, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Срочник получил смертельное ранение при обращении с оружием в Жамбылской области

    По факту гибели военнослужащего срочной службы в Жамбылской области, получившего 27 января текущего года смертельное ранение при обращении с оружием, военно-следственными органами МВД начато досудебное расследование, передает агентство Kazinform со ссылкой Генпрокуратуру.

    военные солдаты әскери сарбаздар призыв әскерге шақыру
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Создана следственно-оперативная группа, ход расследования находится на личном контроле Генерального прокурора.

    Наряду с этим, в целях объективного и всестороннего (комиссионного) выяснения обстоятельств, предшествующих происшествию, направлены заместитель министра обороны, главный военный прокурор и начальник военно-следственного департамента МВД.

    Одновременно перед данной группой поставлена задача обеспечить проверки соответствующих воинских частей страны на предмет соблюдения воинской дисциплины и требований безопасности личного состава.

    Кроме того, вопросы сохранения жизни и здоровья, безопасности прохождения срочной службы военнослужащими будут в ближайшее время рассмотрены на специальной коллегии Генеральной прокуратуры.

    Ранее солдат-срочник погиб при несении караульной службы в Восточном Казахстане.

    До этого скончался солдат срочной службы, проходивший службу в воинской части Шымкента.

    Теги:
    Военные Армия Регионы Казахстана Жамбылская область Происшествия Оружие
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают