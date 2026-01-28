Срочник получил смертельное ранение при обращении с оружием в Жамбылской области
По факту гибели военнослужащего срочной службы в Жамбылской области, получившего 27 января текущего года смертельное ранение при обращении с оружием, военно-следственными органами МВД начато досудебное расследование, передает агентство Kazinform со ссылкой Генпрокуратуру.
Создана следственно-оперативная группа, ход расследования находится на личном контроле Генерального прокурора.
Наряду с этим, в целях объективного и всестороннего (комиссионного) выяснения обстоятельств, предшествующих происшествию, направлены заместитель министра обороны, главный военный прокурор и начальник военно-следственного департамента МВД.
Одновременно перед данной группой поставлена задача обеспечить проверки соответствующих воинских частей страны на предмет соблюдения воинской дисциплины и требований безопасности личного состава.
Кроме того, вопросы сохранения жизни и здоровья, безопасности прохождения срочной службы военнослужащими будут в ближайшее время рассмотрены на специальной коллегии Генеральной прокуратуры.
Ранее солдат-срочник погиб при несении караульной службы в Восточном Казахстане.
До этого скончался солдат срочной службы, проходивший службу в воинской части Шымкента.