В Алматы корректируют Генплан: что изменится в городе

В корректировке документа предусмотрены развитие полицентричной модели, создание современной транспортной системы и запрет на застройку в верхней части города с целью сохранения уникального природного ландшафта.

Сохранение гор и запрет на застройку в предгорьях

Основные изменения градостроительной концепции представил заместитель акима города Бейбут Шаханов. Одним из ключевых решений обновленного Генплана стал полный запрет на строительство многоквартирных домов и точечную застройку в верхней части города. Исключение составляют только объекты социальной инфраструктуры и туристического кластера.

— Любое вмешательство в предгорные территории влияет на экологическую и геологическую стабильность. Поэтому сохранение горной зоны — приоритет, — подчеркнул Шаханов.

Как пояснил замакима, после присоединения земель Алматинской области в горной зоне появились 29 новых микрорайонов с населением свыше 171 тысяч человек. Однако ранее развитие этих территорий происходило без необходимой инфраструктуры, что создавало проблемы в транспортной, социальной и инженерной сферах. Ранее введенные ограничения по этажности, запрет на срез склонов и строительство на уклонах свыше 15 градусов лишь частично сдерживали нагрузку.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Решением маслихата города от 29 октября 2025 года был введен полный запрет на:

строительство многоквартирных жилых домов в горной и предгорной зоне;

уплотняющую (точечную) застройку;

строительство бизнес-центров и офисов.

При этом ранее выданные разрешения сохраняют силу и будут реализованы в установленном порядке.

Улучшение естественной продуваемости и качества воздуха

По словам генерального директора НИИ «Алматыгенплан» Асхата Садуова, в городе проведены комплексные исследования циркуляции ветровых потоков. Согласно полученным данным, преобладают направления ветра: север — северо-восток, юго-запад и юг, особенно зимой при низкой ветровой активности. Генплан учитывает это для улучшения естественной вентиляции города и в документе предусмотрен ряд градостроительных решений:

ориентация улично-дорожной сети и городских кварталов по направлениям основных ветров для усиления естественного продува территории;

ограничение хаотичной высотной застройки в верхней и центральной частях города, для сохранения естественных потоков воздуха, необходимые для вентиляции нижних районов;

сокращение избыточного уплотнения кварталов, которое значительно снижает скорость рассеивания вредных примесей;

формирование объемно-пространственной структуры зданий, не препятствующая свободному прохождению воздушных масс и продуванию;

разработка архитектурных решений, позволяющих направлять воздушные потоки вдоль улиц и через кварталы в соответствии с природной розой ветров.

Фото: акимат Алматы

Новая транспортная система

Обновленный Генплан предусматривает формирование единой многоуровневой транспортной сети с акцентом на скоростной и среднескоростной транспорт:

Метро — основной высокоскоростной каркас города;

ЛРТ — среднескоростная сеть, связывающая районы;

интеграция метро, ЛРТ с железнодорожными узлами и аэропортом;

связка транспортной системы с БАКАД и городской агломерацией;

ТПУ (транспортно-пересадочные узлы): «Восточный», «Западный» и «Северный» станут стратегическими центрами и драйверами новых деловых кластеров.

Зеленый каркас города

Как сообщили в акимате города, на сегодняшний день в Алматы насчитывается 1 215 гектаров рекреационных зон при норме 2 315 гектаров. Поэтому в городе наблюдается нехватка зеленых территорий в юго-западных и западных районах.

Фото: акимат Алматы

Генплан предусматривает создание новых парков и скверов до 2030 года, что полностью ликвидирует дефицит, а к 2040 году площадь зеленых зон будет превышать норматив более чем на 500 гектаров. Параллельно планируется поэтапный вынос промышленных предприятий в индустриальные зоны.

Полицентричная модель развития

С корректировкой Генплана, город переходит к полицентричной модели с несколькими крупными полицентрами. Среди них:

«Восточные ворота» включают территорию Талгарского и Кульджинского трактов и будут развиваться как зона с логистическими и деловыми функциями, с акцентом на MICE-туризм и транспортный узел рядом с аэропортом.

«Запад» — развитие экологичных производств в индустриальной зоне Алматы с преобразованием старых промышленных территорий в эко-индустриальные парки.

Такой подход позволит создать комфортную среду и рабочие места в разных частях города, а также снизить транспортные перемещения и маятниковую миграцию.

Итоговый проект Генплана будет представлен на общественные слушания с 24 по 26 декабря 2025 года. Горожане смогут ознакомиться с планами развития района, предложить свои идеи и получить информацию о новых школах, парках, дорогах и возможной застройке.

Ранее главный архитектор города отметил, что корректировка генерального плана Алматы — стратегически важный шаг для города, который отражает динамику его роста и новые вызовы.

Население Алматы к 2040 году может вырасти до 3,6 млн человек — на 10 лет раньше, чем прогнозировали ранее.

Ранее Kazinform подробно анализировал, как мегаполис справляется с растущим миграционным потоком.