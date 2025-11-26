РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:24, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новый прогноз: население Алматы может вырасти до 3,6 млн человек через 15 лет

    Население Алматы к 2040 году может вырасти до 3,6 млн человек — на 10 лет раньше, чем прогнозировали ранее, передает агентство Kazinform.

    Алматы
    Фото: акимат города Алматы

    Как сообщил генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов на брифинге региональной службы коммуникаций, согласно обновленным расчетам, к 2030 году численность населения города достигнет 2 млн 750 тысяч человек, а еще через десять лет — вырастет до 3,6 млн.

    — Мы планируем равномерно распределить плотность по всем полицентрам, учитывая новый город Алатау и прилегающую агломерацию. В принципе емкостные характеристики города позволяют это сделать — с учетом реновации и ранее обозначенных пяти полицентров. 35% прироста населения — это естественный прирост, а 65% — механический прирост, то есть, это миграционные потоки, которые постоянно увеличивались, — сказал он.

    В январе 2023 года при подготовке нового генерального плана Алматы сообщалось, что к 2040 году численность населения мегаполиса может достичь 3 млн человек. Для обеспечения жильем такого количества жителей планировалось возвести 45,6 млн квадратных метров жилой застройки. 

    В мае 2023 года Правительство Республики Казахстан утвердило генеральный план Алматы до 2040 года, однако сейчас документ проходит этап корректировки. 

    Алматы остается крупнейшим городом страны: сегодня здесь проживает 2 млн 292 тысячи человек. Ранее Kazinform подробно анализировал, как мегаполис справляется с растущим миграционным потоком. 

    Теги:
    Перепись населения Алматы Статистика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают