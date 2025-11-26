Новый прогноз: население Алматы может вырасти до 3,6 млн человек через 15 лет

Как сообщил генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов на брифинге региональной службы коммуникаций, согласно обновленным расчетам, к 2030 году численность населения города достигнет 2 млн 750 тысяч человек, а еще через десять лет — вырастет до 3,6 млн.

— Мы планируем равномерно распределить плотность по всем полицентрам, учитывая новый город Алатау и прилегающую агломерацию. В принципе емкостные характеристики города позволяют это сделать — с учетом реновации и ранее обозначенных пяти полицентров. 35% прироста населения — это естественный прирост, а 65% — механический прирост, то есть, это миграционные потоки, которые постоянно увеличивались, — сказал он.

В январе 2023 года при подготовке нового генерального плана Алматы сообщалось, что к 2040 году численность населения мегаполиса может достичь 3 млн человек. Для обеспечения жильем такого количества жителей планировалось возвести 45,6 млн квадратных метров жилой застройки.

В мае 2023 года Правительство Республики Казахстан утвердило генеральный план Алматы до 2040 года, однако сейчас документ проходит этап корректировки.

Алматы остается крупнейшим городом страны: сегодня здесь проживает 2 млн 292 тысячи человек. Ранее Kazinform подробно анализировал, как мегаполис справляется с растущим миграционным потоком.