Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Более 45 млн квадратных метров жилья нужно построить к 2040 году в Алматы - разработчик генплана

25 Января 2023, 12:51
Более 45 млн квадратных метров жилья нужно построить к 2040 году в Алматы - разработчик генплана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Население Алматы к 2040 году достигнет трех миллионов человек, а для их обеспечения в городе необходимо построить 45,6 млн квадратных метров жилья. Об этом в ходе обсуждения нового генерального плана сообщила разработчик документа Тамара Залогина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам разработчиков генплана, к 2030 году численность населения Алматы составит 2,5 млн, к 2040 году – 3 млн, к 2050 году – 3,6 млн человек.

По словам Тамары Залогиной, население города преимущественно растет за счет механического прироста – на 60 %, а 40 % за счет естественного прироста.

«Мы видим, что в 2014 году произошел скачок механического роста населения на 134 тысячи человек. Это произошло, когда к городу прирезали 22 тысячи гектаров существующей территории. Площадь города увеличилась с 44 до 68 тысяч гектаров. Дальше идут своеобразные скачки, но в целом идет более равномерный прирост населения», - сказала она.

Тамара Залогина добавила, что в дальнейшем естественный прирост населения увеличится с 47 % в 2021 году до 60 % к 2050 году.

Разработка нового Генерального плана тесно связана с «Программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года». Основные цели генерального плана – это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы.

В сентябре прошлого года акимат представил общественности программу развития города до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года. Сообщалось, что на развитие полицентров и других территорий города до конца 2030 года предварительно потребуется порядка 6,1 трлн тенге
Новости по теме
В 2022 году в РК выплачено более 440 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца
Объем строительства жилья увеличился в Актюбинской области
84-летний карагандинский аксакал на тракторе очищает родное село от снега
Теги:
Читайте также
Реалистичный портрет Касым-Жомарта Токаева из бумаги вырезал российский иллюзионист
В 2022 году в РК выплачено более 440 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца
Объем строительства жилья увеличился в Актюбинской области
Утеплитель обрушился в одном из столичных ЖК – стройкомпания устранила дефект
Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы
Десять человек спасли из горящей многоэтажки в Алматы
Необоснованного роста тарифов на комуслуги в Алматы не будет - монополист
Дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего расследует полиция Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен аким города Кульсары в Атырауской области
2 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
3 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
4 Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области
5 236 тысячам алматинцев повысили пенсию с нового года

Лента новостей