Общественные слушания по корректировке генплана Алматы пройдут через месяц
В конце года в Алматы пройдут общественные слушания по корректировке генерального плана города, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил главный архитектор города Алмас Жанбыршы.
Он отметил, что корректировка генерального плана Алматы — стратегически важный шаг для города, который отражает динамику его роста и новые вызовы.
— В рамках поручения Главы Государства по незамедлительному внесению изменений в генплан нами проведена работа по его корректировке, ориентированная на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки за счет перераспределения функциональных зон, — сказал Алмас Жанбыршы.
Общественные слушания пройдут с 24 по 26 декабря текущего года. О времени и месте проведения горожане будут оповещены заблаговременно.
— Каждый алматинец сможет ознакомиться с проектом, чтобы знать, как развивается их район: где появятся школы, дороги, поликлиники, парки, а также чтобы заранее знать о возможной застройке. Это помогает принимать решения о жилье. Также каждый сможет высказать свое мнение, которое будет обязательно учтено, — подчеркнул он.
Напомним, в 2023 году Правительство Республики Казахстан утвердило Генеральный план Алматы до 2040 года.