Общественные слушания по корректировке генплана Алматы пройдут через месяц

Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил главный архитектор города Алмас Жанбыршы.

Он отметил, что корректировка генерального плана Алматы — стратегически важный шаг для города, который отражает динамику его роста и новые вызовы.

— В рамках поручения Главы Государства по незамедлительному внесению изменений в генплан нами проведена работа по его корректировке, ориентированная на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки за счет перераспределения функциональных зон, — сказал Алмас Жанбыршы.

Фото: акимат города Алматы

Общественные слушания пройдут с 24 по 26 декабря текущего года. О времени и месте проведения горожане будут оповещены заблаговременно.

— Каждый алматинец сможет ознакомиться с проектом, чтобы знать, как развивается их район: где появятся школы, дороги, поликлиники, парки, а также чтобы заранее знать о возможной застройке. Это помогает принимать решения о жилье. Также каждый сможет высказать свое мнение, которое будет обязательно учтено, — подчеркнул он.

Напомним, в 2023 году Правительство Республики Казахстан утвердило Генеральный план Алматы до 2040 года.



