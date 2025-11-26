РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:25, 26 Ноябрь 2025

    Общественные слушания по корректировке генплана Алматы пройдут через месяц

    В конце года в Алматы пройдут общественные слушания по корректировке генерального плана города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат города Алматы

    Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил главный архитектор города Алмас Жанбыршы.

    Он отметил, что корректировка генерального плана Алматы — стратегически важный шаг для города, который отражает динамику его роста и новые вызовы.

    — В рамках поручения Главы Государства по незамедлительному внесению изменений в генплан нами проведена работа по его корректировке, ориентированная на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки за счет перераспределения функциональных зон, — сказал Алмас Жанбыршы.

    Общественные слушания по корректировке генплана Алматы пройдут через месяц
    Общественные слушания  пройдут с 24 по 26 декабря текущего года. О времени и месте проведения горожане будут оповещены заблаговременно.

    — Каждый алматинец сможет ознакомиться с проектом, чтобы знать, как развивается их район: где появятся школы, дороги, поликлиники, парки, а также чтобы заранее знать о возможной застройке. Это помогает принимать решения о жилье. Также каждый сможет высказать свое мнение, которое будет обязательно учтено, — подчеркнул он.

    Ранее эксперты рассказали, почему город должен развиваться полицентрично.

    Напомним, в 2023 году Правительство Республики Казахстан утвердило Генеральный план Алматы до 2040 года.

