В Алматы на сутки перекроют участок улицы Желтоксан

По даннным акимата, с 08:00 до 22:00 3 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра. Объезд будет обеспечен по улице Наурызбай батыра и проспетку Абылай хана.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Фото: акимат

Ранее сообщалось, что в связи с проведением строительно-монтажных работ с 2 июля по 15 августа ограничат движение по одной полосе проспекта Абая.

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Движение по улице Яссауи в Алматы перекроют до конца лета.