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    01:19, 03 Июль 2025 | GMT +5

    В Алматы на сутки перекроют участок улицы Желтоксан

    В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По даннным акимата, с 08:00 до 22:00 3 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра. Объезд будет обеспечен по улице Наурызбай батыра и проспетку Абылай хана.

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

    перекрытие
    Фото: акимат

    Ранее сообщалось, что в связи с проведением строительно-монтажных работ с 2 июля по 15 августа ограничат движение по одной полосе проспекта Абая.

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях). 

    До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

    До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

    Движение по улице Яссауи в Алматы перекроют до конца лета.

    Теги:
    Алматы Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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