    15:55, 26 Сентябрь 2025

    Уникальный пешеходный мост в сторону гор по Аль-Фараби: что стало с проектом

    В акимате Алматы рассказали о судьбе проекта пешеходного моста по проспекту Аль-Фараби, который должен соединить главный Ботанический сад и комплекс лыжных трамплинов «Сункар», передает корреспондент агентства Kazinform.

    пешеходный мост в сторону гор по Аль-Фараби
    Фото: акимат Алматы

    Амбициозный проект был представлен весной 2021 года руководителем управления зеленой экономики Наталией Ливинской во время презентации программы «Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения». Согласно плану, пешеходный мост протяженностью более километра должен был соединить главный Ботанический сад с международным комплексом лыжных трамплинов «Сункар».

    Тогдашний аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев отмечал, что пешеходный мост будет вести к расположенному на склоне горы международному комплексу и со временем станет одним из красивейших мест и гордостью города.

    Разработку проектно-сметной документации планировали начать еще в 2022 году. Согласно данным сайта государственных закупок, на нее было выделено более 333,8 млн тенге.  Однако к настоящему времени проект так и не воплотился в жизнь. Мы решили выяснить, на какой стадии он находится сегодня.

    проект, смета строительства моста
    Фото: Kazinform

    Как выяснилось, проект «Преобразование территории (мастер-план), прилегающей к международному комплексу лыжных трамплинов «Сункар», с проведением укрепительных работ по склонам и созданием рекреационных зон» был передан без прохождения экспертизы из ведения управления экологии и окружающей среды в управление развития общественных пространств Алматы.

    — В настоящее время уполномоченным органом проводится комплексное рассмотрение вопроса о внесении изменений в ранее предусмотренные проектные решения. Эта работа осуществляется в целях оптимизации бюджетных средств, обеспечения рационального использования, а также последующего прохождения обязательной экспертизы в установленном порядке, — ответили на наш запрос в управлении развития общественных пространств Алматы.

    Ранее сообщалось, что в ущелье Горельник в сентябре этого года планируется открытие современного пешеходного моста Arman-köpir длиной 77 метров. 

     

    Туризм Мост Архитектура Акимат Алматы
