Новый пешеходный мост появится в горах Алматы

Как сообщили в акимате города, мост длиной 77 метров соединит склоны ущелья и обеспечит доступ к будущему спортивному клубу для школьников «Мың бала». Конструкция сооружена с учетом особенностей горного рельефа, отличается прочностью и надежностью, соответствует международным стандартам безопасности.

Проект реализуется по инициативе частной компании совместно с швейцарской Swissrope Ltd, известной своим многолетним опытом в возведении подвесных мостов в горных и природоохранных зонах Европы.

На прилегающей территории появится многофункциональный спортивный зал площадью 912 квадратных метров и 12 модульных жилых капсул для комфортного проживания школьников, спортивных групп и участников учебно-тренировочных сборов. Новый комплекс станет круглогодичной площадкой для активного отдыха, спортивных занятий и образовательных программ на природе.

Отметим, что весной этого года в районе Горельника также открылась пешеходная тропа «Жұмбақ жол», ведущая к визит-центру. Тропа длиной 285 метров оборудована зонами отдыха, ночной подсветкой и информационными стендами. Проект направлен на развитие экотуризма и снижение рекреационной нагрузки на такие популярные направления, как Медеу и Шымбулак.