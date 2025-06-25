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    13:31, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый пешеходный мост появится в горах Алматы

    В ущелье Горельник в сентябре этого года планируется открытие современного пешеходного моста Arman-köpir, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый пешеходный мост появится в горах Алматы
    Фото: акимат

    Как сообщили в акимате города, мост длиной 77 метров соединит склоны ущелья и обеспечит доступ к будущему спортивному клубу для школьников «Мың бала». Конструкция сооружена с учетом особенностей горного рельефа, отличается прочностью и надежностью, соответствует международным стандартам безопасности.

    Проект реализуется по инициативе частной компании совместно с швейцарской Swissrope Ltd, известной своим многолетним опытом в возведении подвесных мостов в горных и природоохранных зонах Европы.

    На прилегающей территории появится многофункциональный спортивный зал площадью 912 квадратных метров и 12 модульных жилых капсул для комфортного проживания школьников, спортивных групп и участников учебно-тренировочных сборов. Новый комплекс станет круглогодичной площадкой для активного отдыха, спортивных занятий и образовательных программ на природе.

    Отметим, что весной этого года в районе Горельника также открылась пешеходная тропа «Жұмбақ жол», ведущая к визит-центру. Тропа длиной 285 метров оборудована зонами отдыха, ночной подсветкой и информационными стендами. Проект направлен на развитие экотуризма и снижение рекреационной нагрузки на такие популярные направления, как Медеу и Шымбулак.

    Теги:
    Туризм Горы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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