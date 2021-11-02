Уникальный пешеходный мост по аль-Фараби в Алматы: на какой стадии проект

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На какой стадии проект пешеходного моста, который будет соединять главный ботанический сад и международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар» в Алматы, рассказала руководитель управления зеленой экономики города Наталья Ливинская. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас просматриваем концептуальную идею моста, смотрим, каким он может быть, именно с точки зрения материалов, самого пешеходного пути, где он стартует и закончится. Так, чтобы никому не навредить. Гора в «Сункаре» тоже щепетильная, поэтому мы все просматриваем. Сейчас делаем геологию и топосъемки, чуть-чуть попозже, после того, как мы поймем, где начинаем и заканчиваем, что нам нужно укрепить, какие дополнительные инженерные работы провести, начнем рабочий чертеж», - сказала Наталья Ливинская.

Спикер уточнила, что разработка проектно-сметной документации еще не началась.

«Мы на самом первом шагу по ПСД. Сделали эскизы, я думаю, что в следующем году начнем разработку, в этом году проведем экспертизу. Мы в процессе, смотрим подборку по материалам, из чего он может быть», - пояснила глава УЗЭ.

Отметим, весной этого года Наталья Ливинская презентовала проект пешеходного моста длиной более километра. По планам он будет построен по проспекту аль-Фараби и соединять ботанический сад и международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар».

Тогда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что пешеходный мост будет поднимать людей в гору, где расположен международный комплекс, и этот проект станет таким, о котором будут говорить везде.