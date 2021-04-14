Уникальный мост по аль-Фараби длиной более километра хотят построить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пешеходный мост, соединяющий главный ботанический сад и международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар», хотят построить в Алматы. Акимат презентовал планы на 2021-2022 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель Управления зеленой экономики города Наталья Ливинская во время онлайн-презентации «Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения» показала, каким может стать мост в будущем.

«Появилось новое уникальное предложение, которое может сформировать идентичность города. У нас в 2010 году на холме был построен спортивный комплекс, и он дает ассоциативный ряд вместе с нашим Алматы. Нужно отметить, что рядом со спортивным комплексом расположены такие важные объекты, как река Есентай с набережной, главный ботанический сад, университет, магазины, бизнес-центры, кластеры. И предлагается на территории спортивного комплекса создать новую рекреационную зону. Это зона будет составлять почти 60 гектаров», - делится планами спикер.

Глава УЗЭ подчеркнула, что проводились исследования, и сейчас есть проблемные вопросы касательно самой горы, оползней, ведения зеленого покрова. Для этого предлагается создать городской арборетум, усилить и укрепить гору за счет естественного корневого массива, когда гора может быть сформирована за счет природного ландшафта. Будут проведены полив, отведены водные каналы.

«Но здесь еще такой момент, что есть некий серпантин, по которому тоже будет проведено исследование, и он тоже будет укреплен. Поэтому в этой связи для нас важно создать природу, которая соединяла бы с главным ботаническом садом. Его может соединить мост, который будет продолжением сада и переход в сад и будет естественным природным путем над Аль-Фараби. Примерная протяженность моста сейчас составляет 350 метров, а вообще сам путь будет составлять больше километра. Это получится новое и уникальное общественное пространство, на верхней точке можно будет на 360 градусов просмотреть на пейзаж города, гор и создать новую туристическую дестинацию, которая будет формировать скопление туристов, научный потенциал и радовать глаз горожан», - добавила Н. Ливинская.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что пешеходный мост будет поднимать людей в гору, где расположен международный комплекс, и этот проект станет таким, о котором будут говорить везде. Это будет одним из красивых мест и гордостью города.