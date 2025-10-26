РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:41, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Улицы перекроют в Алматы из-за матча «Кайрат» — «Астана»

    В Алматы временно ограничат движение транспорта в связи с проведением футбольного матча между командами «Кайрат» и «Астана», передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в департаменте полиции города, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения, в период с 12:00 до 18:00 часов будет временно перекрыто движение транспорта по улице Сатпаева — от улицы Байтурсынова до улицы Байзакова в обоих направлениях (восток–запад).

    Полиция Алматы призывает горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам, заранее планировать маршруты передвижения и соблюдать правила дорожного движения.

    Напомним, матч между «Кайратом» и «Астаной», который определит чемпиона нынешнего сезона, начнется сегодня в 15:00 на Центральном стадионе. Ожидается аншлаг. 

    Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе Маттео Маркетти. 

    Также сообщалось, кто будет в воротах «Кайрата» в матче с «Астаной». 

    Дороги Спорт Футбол Алматы
