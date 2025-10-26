Улицы перекроют в Алматы из-за матча «Кайрат» — «Астана»

Как сообщили в департаменте полиции города, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения, в период с 12:00 до 18:00 часов будет временно перекрыто движение транспорта по улице Сатпаева — от улицы Байтурсынова до улицы Байзакова в обоих направлениях (восток–запад).

Полиция Алматы призывает горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам, заранее планировать маршруты передвижения и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, матч между «Кайратом» и «Астаной», который определит чемпиона нынешнего сезона, начнется сегодня в 15:00 на Центральном стадионе. Ожидается аншлаг.

Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе Маттео Маркетти.

Также сообщалось, кто будет в воротах «Кайрата» в матче с «Астаной».