КПЛ-2025: где смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Астана»

Главным матчем тура и всего сезона станет противостояние «Кайрат» — «Астана», в котором решится судьба чемпионства.

Кроме того, 26 октября состоятся следующие матчи: «Актобе» — «Ордабасы», «Жетысу» — «Кызылжар», «Окжетпес» — «Туран», «Елимай» — «Атырау», «Женис» — «Кайсар» и «Улытау» — «Тобол».

Все игры начнутся в 15:00. Прямая трансляция будет проведена телеканалами «Qazsport» и SPORT+, а также YouTube-каналом KFF League.

