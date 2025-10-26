08:22, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
КПЛ-2025: где смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Астана»
Сегодня, 26 октября, пройдут матчи заключительного, 26-го тура КПЛ-2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Главным матчем тура и всего сезона станет противостояние «Кайрат» — «Астана», в котором решится судьба чемпионства.
Кроме того, 26 октября состоятся следующие матчи: «Актобе» — «Ордабасы», «Жетысу» — «Кызылжар», «Окжетпес» — «Туран», «Елимай» — «Атырау», «Женис» — «Кайсар» и «Улытау» — «Тобол».
Все игры начнутся в 15:00. Прямая трансляция будет проведена телеканалами «Qazsport» и SPORT+, а также YouTube-каналом KFF League.
