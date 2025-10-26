РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:22, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    КПЛ-2025: где смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Астана»

    Сегодня, 26 октября, пройдут матчи заключительного, 26-го тура КПЛ-2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Футбольные клубы Казахстана продадут олигархам: раскрыты имена
    Фото: pixabay

    Главным матчем тура и всего сезона станет противостояние «Кайрат» — «Астана», в котором решится судьба чемпионства.

    Кроме того, 26 октября состоятся следующие матчи: «Актобе» — «Ордабасы», «Жетысу» — «Кызылжар», «Окжетпес» — «Туран», «Елимай» — «Атырау», «Женис» — «Кайсар» и «Улытау» — «Тобол».

    Все игры начнутся в 15:00. Прямая трансляция будет проведена телеканалами «Qazsport» и SPORT+, а также YouTube-каналом KFF League.

    Кто будет в воротах «Кайрата» в матче с «Астаной» - читайте здесь.

    Ранее мы писали о том, сколько стоили билеты на матч «Кайрат» — «Астана».

    Теги:
    Спорт Футбол
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают