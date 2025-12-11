Уголовное дело по массовому отравлению на кыз узату закрыли в Павлодаре

Расследование уголовного дела по статье 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов) длилось несколько месяцев. Были проведены экспертизы, допрошены все потерпевшие и определена причина массового отравления.

— Обсеменение продуктов бактериями («Staphylococcusaureus», «Salmonellaenteritidis», «КМАФАнМ», «БГКП») произошло в результате нарушения санитарно-гигиенических правил при приготовлении, хранении пищи, при вторичном обсеменении через грязную посуду. Способствующими факторами могло послужить несоблюдение правил личной гигиены работниками ресторана, — говорится в постановлении отдела полиции города Павлодара.

Расследование велось в отношении 26-летнего предпринимателя, однако в итоге вынесено постановление о прекращении. Основанием послужила амнистия в честь 30-летия Конституции Казахстана. У потерпевших, меж тем, есть право обращаться в гражданском порядке в суде для возмещение вреда.

Напомним, массовое отравление произошло в июне 2025 года в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура.

Позже в департаменте санэпидконтроля сообщили, что назначена проверка. Установлено, что ресторан работал без разрешительного документа, а потому его деятельность приостановили. Вместе с тем отравились и гости второго тоя, проведенного позже.

Спустя сутки стало известно, что число пострадавших выросло до 42 человек, большую часть из которых госпитализировали.

Позже у пациентов, которые оказались госпитализированы в инфекционное отделение, установили точный диагноз. У всех выявили сальмонеллез. Санврачи, проводившие лабораторные исследования, выявили на кухне ресторана сальмонеллез и золотистый стафилакокк. Полицейские, в свою очередь, открыли по факту уголовное дело.