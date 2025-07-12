Участок улицы Орманова в Алматы перекроют до конца лета

По данным ГКП «Алматы Су», движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между улицами Толе би и Кумай. Ограничения связаны с реконструкцией водопроводных сетей, проложенных под проезжей частью. По завершении работ планируется восстановление асфальтового покрытия по всей ширине дорожного полотна.

Всего по проекту предусмотрена замена 5,4 км водопроводных сетей. Первая часть работ — участок длиной 3,3 км от улицы Богенбай батыра до улицы Балтабаевской — была реализована предприятием в 2024 году.

— Реконструкция сетей на данном участке Медеуского района позволит обеспечить стабильное и качественное водоснабжение для нескольких тысяч жителей, а также десятков административных зданий и коммерческих объектов, — говорится в сообщении.

Фото: акимат Алматы

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Движение по улице Яссауи в Алматы поэтапно перекрывают до конца лета.

Также с 3 июля по 25 августа закрыто движение по улице Маркова — на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».