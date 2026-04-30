Убийство Нурай Серикбай: экспертиза признала подсудимого вменяемым

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал расследование по делу об убийстве Нурай Серикбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, следственные действия практически завершены.

— Мы провели судебно-психиатрическую экспертизу по назначению следователя. Сейчас ее результаты получены. Обвиняемый предстанет перед законом как вменяемое лицо, — сообщил Санжар Адилов в кулуарах Сената.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве Нурай Серикбай отправили на принудительное лечение. Сейчас находится в охраняемом специализированном медицинском учреждении за пределами Шымкента. После завершения лечения он будет этапирован обратно в следственный изолятор.

Напомним, 11 января этого года в Шымкенте студентка Нурай Серикбай была смертельно ранена ножом преследователем прямо на улице. 28-летнего подозреваемого задержали спустя двое суток и поместили в СИЗО.

Проверка действий шымкентской полиции началась по поручению Президента Казахстана на заседании Национального курултая.

В тот же день своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель. Несколько сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

Кроме того, МВД возбудило отдельное уголовное дело по факту халатности сотрудников полиции, не принявших должных мер по регистрации заявления о принуждении к браку.

Позднее дело переквалифицировали на статью «Убийство, совершенное с особой жестокостью», предусматривающую вплоть до пожизненного лишения свободы.