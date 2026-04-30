KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Убийство Нурай Серикбай: экспертиза признала подсудимого вменяемым

    Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал расследование по делу об убийстве Нурай Серикбай, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    тюрьма, колючая проволока, задержание, арест
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По его словам, следственные действия практически завершены.

    — Мы провели судебно-психиатрическую экспертизу по назначению следователя. Сейчас ее результаты получены. Обвиняемый предстанет перед законом как вменяемое лицо, — сообщил Санжар Адилов в кулуарах Сената.

    Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве Нурай Серикбай отправили на принудительное лечение. Сейчас находится в охраняемом специализированном медицинском учреждении за пределами Шымкента. После завершения лечения он будет этапирован обратно в следственный изолятор.

    Напомним, 11 января этого года в Шымкенте студентка Нурай Серикбай была смертельно ранена ножом преследователем прямо на улице. 28-летнего подозреваемого задержали спустя двое суток и поместили в СИЗО.

    Проверка действий шымкентской полиции началась по поручению Президента Казахстана на заседании Национального курултая.

    В тот же день своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель. Несколько сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

    Кроме того, МВД возбудило отдельное уголовное дело по факту халатности сотрудников полиции, не принявших должных мер по регистрации заявления о принуждении к браку.

    Позднее дело переквалифицировали на статью «Убийство, совершенное с особой жестокостью», предусматривающую вплоть до пожизненного лишения свободы.

    МВД РК Полиция Убийство Уголовное дело
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор