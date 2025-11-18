РУ
    22:30, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Убийство мужчины и похищение девочки в Талгаре: дело передали в суд

    Уголовное дело об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Алматинской области передано в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels.com

    Об этом корреспонденту агентства сообщил адвокат потерпевшей стороны Жандос Палманов.

    — Уголовное дело в порядке статьи 305 Уголовно-процессуального кодекса РК с обвинительным актом Прокуратурой Алматинской области направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области, дислоцированный в городе Каскелен, — сообщил адвокат.

    Всего по делу проходят трое подозреваемых, двое из которых — несовершеннолетние. Основному подозреваемому инкриминируются преступления, предусмотренные по 12 статьям, в том числе убийство, изнасилование, похищение человека и хранение оружия. Двое несовершеннолетних привлекаются по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Похищение человека с вовлечением несовершеннолетнего».

    Отметим, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление, сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться.

    Позже его удалось задержать, а девочку передали матери. По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

    Похищенной девочке наложили восемь швов на язык.

    Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.

