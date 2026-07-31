Турция готова участвовать в новой миссии в Ливане после UNIFIL

По итогам переговоров с президентом Ливана Жозефом Ауном в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова присоединиться к новой международной инициативе по обеспечению безопасности в Ливане после завершения мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) в конце текущего года.

— После вывода нынешних международных сил Турция хочет принять участие во всех инициативах, которые будут запущены для поддержки безопасности в регионе и обеспечения суверенитета Ливана, — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что прекращение действия мандата ВСООНЛ станет важным этапом для ситуации в южном Ливане.

По данным агентства Associated Press, интерес к возможной миссии-преемнице ВСООНЛ также выразили Франция и Италия. При этом окончательный формат будущего механизма безопасности и вопрос о том, будет ли он действовать под эгидой ООН или в иной форме, пока не определены.

В ходе встречи лидеры также обсудили двустороннее сотрудничество. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что рассчитывает на новый этап в отношениях с Турцией, основанный на партнерстве и взаимном доверии.

President @RTErdogan welcomed President Joseph Aoun of Lebanon, who is paying an official visit to Türkiye, with an official ceremony at the Presidential Complex. pic.twitter.com/qRm3hW8Lvs — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) July 30, 2026

В свою очередь Эрдоган подтвердил поддержку восстановления Ливана после войны и продолжение помощи ливанским вооруженным силам.

В прошлом году Совет Безопасности ООН принял решение о прекращении мандата миротворческой миссии ВСООНЛ в Ливане, срок действия которой истекает в конце 2026 года.

Ранее мы сообщали, что Германия предложила заменить миссию ООН в Ливане силами ЕС.

Напомним, 11 военнослужащих Казахстана несут службу в ВСООНЛ в составе казахстанского миротворческого контингента. В этом месяце состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага РК На базе ВСООНЛ в Ливане.