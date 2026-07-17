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    Германия предложила заменить миссию ООН в Ливане силами ЕС

    В Берлине предложили рассмотреть новый формат международного присутствия на юге Ливана после завершения мандата миротворческой миссии ООН, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Германия предложила заменить миссию ООН в Ливане силами ЕС
    x.com / @UNIFIL_

    Германия предложила заменить Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL) силами, действующими по мандату Европейского союза, сообщает Reuters.

    С такой инициативой выступил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

    — В ЕС нам следует изучить вопрос о том, можем ли мы гарантировать, что после миссии ВСООНЛ не возникнет вакуума в сфере безопасности в связи с европейским мандатом, — заявил глава МИД Германии.

     

    — Такая миссия могла бы создать условия для вывода израильской армии без возвращения «Хезболлы» с ее «террором», — добавил Йоханн Вадефуль.

    Мандат Временных сил ООН в Ливане истекает 31 декабря 2026 года. Несколько недель назад парламент Германии в последний раз продлил участие германского контингента в операции.

    Инициатива Германии прозвучала на фоне продолжающихся при посредничестве США переговоров между Израилем и Ливаном.

    На этой неделе в Риме завершился шестой раунд прямых переговоров на уровне послов, посвященный вопросам отвода израильских войск с юга Ливана и разоружения «Хезболлы».

    Кроме того, в середине июля в Ливан прибыл очередной состав казахстанского миротворческого контингента в количестве 11 военнослужащих.

    ООН ЕС Германия Ливан
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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