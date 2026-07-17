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    Флаг Казахстана подняли миротворцы на базе UNIFIL в Ливане

    На базе временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Флаг Казахстана подняли миротворцы на базе UNIFIL в Ливане
    Кадр из видео

    В мероприятии приняли участие командир индийского батальона полковник Прасун Сингх, военнослужащие подразделения, а также командир казахстанского контингента старший лейтенант Талгат Исмайлов и вся национальная группа.

    Флаг Казахстана подняли миротворцы на базе UNIFIL в Ливане
    Фото: Министерство обороны РК

    В ходе церемонии полковник Прасун Сингх официально поднял Государственный флаг Республики Казахстан на территории базы. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Индии, а также гимна Организации Объединенных Наций командир индийского батальона приветствовал казахстанских миротворцев, пожелал им успешного выполнения задач и вручил командиру национального контингента памятный знак UNIFIL.

    Флаг Казахстана подняли миротворцы на базе UNIFIL в Ливане
    Фото: Министерство обороны РК

    Церемония поднятия Государственного флага является одной из традиций миссии UNIFIL и символизирует официальное представление национального контингента на территории базы, где военнослужащим предстоит выполнять служебные обязанности.

    Флаг Казахстана подняли миротворцы на базе UNIFIL в Ливане
    Фото: Министерство обороны РК

    Напомним, 11 казахстанских миротворцев прибыли в Ливан для выполнения задач в составе Временных сил ООН. Они будут проходить службу в течение шести месяцев.

    Военные Армия ООН Минобороны РК Миротворцы Ливан Флаг Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор