Три линии метро в Алматы: на каком этапе находится каждая из них

В Алматы планируют построить новые линии метро, чтобы решить проблему растущих пробок и снизить нагрузку на городские дороги, передает корреспондент агентства Kazinform.

Существующая линия метрополитена открылась в 2011 году. В нее вошли станции «Райымбек батыр», «Жибек жолы», «Алмалы», «Абай», «Байконур», «Театр имени Ауэзова» и «Алатау». В 2015 году открылись еще две станции — «Сайран» и «Москва», а в 2022 году — «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Сегодня первая линия метро насчитывает 11 станций и имеет протяженность более 13 километров.

Несмотря на то что скоростным видом транспорта ежедневно пользуются более 100 тысяч пассажиров, метро пока не решает транспортную проблему города в полном объеме, так как не охватывает основных направлений. Поэтому планируется продлить действующую линию еще на четыре станции, а также построить вторую и третью линии — в сторону аэропорта и города Алатау.

Агентство Kazinform выяснило, на какой стадии находятся работы.

Станция «Калкаман» и продолжение первой линии

Проект продления действующей линии от станции «Бауыржан Момышулы» до «Калкамана» начали разрабатывать в 2020 году. Строительные работы стартовали в 2022 году.

Однако строительство новой станции продвигалось медленнее чем планировалось, из-за чего сроки ее открытия переносились неоднократно.

Фото: акимат Алматы

В подрядной компании объяснили низкие темпы нерегулярным финансированием: в 2020 году было выделено 190 млн теңге, в 2021-м — 600 млн, а в 2022 году финансирования не было вовсе. Основное финансирование началось с 2023 года: 9,2 млрд теңге в 2023 году, 2,3 млрд теңге— в 2024-м, 28 млрд теңге — в 2025-м, еще 17 млрд теңге предусмотрено на 2026 год.

По данным акимата Наурызбайского района, сейчас строительные работы выполнены на 97%. Ожидается, что станция «Калкаман» будет обслуживать до 130 тыс. пассажиров в сутки. В рамках проекта предусмотрено строительство автопарковки на 350 мест.

Кроме того, на портале государственных закупок опубликовано объявление о проведении пусконаладочных работ для ввода новой станции в эксплуатацию. Согласно технической спецификации, подрядчик должен проверить системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции и безопасности станции и обеспечить их полное подключение к централизованной системе управления действующего метрополитена. На эти работы предусмотрено 929 млн теңге. Прием заявок начался 20 августа и продлится до 25 августа.

В последующие годы от «Калкамана» до рынка «Барлык» планируется построить еще три станции. Общая протяженность участка составит 5,3 км. В результате первая линия метро будет включать 15 станций.

Фото: акимат Алматы

В конце 2025 года аким Алматы Дархан Сатыбалды назвал конкретные сроки дальнейшего развития метро.

— Формирование современной транспортной системы города — один из главных приоритетов Алматы. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию станцию метро «Калкаман». В течение следующих трех лет первую линию метро доведут до рынка «Барлык». В настоящее время проектируются вторая и третья линии метро, — сказал Дархан Сатыбалды.

Новые станции расположатся по следующим адресам:

первая станция — вдоль проспекта Алатау, в районе акимата Наурызбайского района;

вторая — на пересечении улиц Алатау и Толе би;

третья — в районе рынка «Барлык».

В ближайшее время должна быть разработана проектно-сметная документация по этому участку метро. На эти работы выделено 2,9 млрд теңге, победитель государственных закупок уже определен. Им стало ТОО «Метропроект».

Вторая линия метро

Вторая линия метро будет проходить от станции «Жибек жолы» до аэропорта Алматы. Ее протяженность составит 14 км, здесь планируется построить восемь станций.

Фото: акимат Алматы

Линия пройдет по улице Гоголя к Центральному парку культуры и отдыха, затем выйдет к Восточной объездной автомобильной дороге и продолжится до аэропорта.

В прошлом году сообщалось, что по проекту разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО). Как сообщили агентству в Управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы, на сегодняшний день ТЭО строительства второй линии уже готово и недавно получило положительное заключение госэкспертизы. Теперь начинается этап разработки ПСД.

— Работы по разработке проектно-сметной документации планируется начать в этом году. Подрядная организация, которая будет заниматься ее разработкой, будет определена в текущем году, — сообщили в управлении.

Согласно проекту, станции второй линии будут расположены:

№ 1 — в районе аэропорта Алматы;

№ 2 — на территории микрорайона «Нуршашкан»;

№ 3 — рядом с торгово-развлекательным центром «Апорт-2»;

№ 4 — напротив рынка «Жетысу»;

№ 5 — возле спортивного комплекса «Халык Арена»;

№ 6 — на пересечении улицы Кумай с Восточной объездной автомобильной дорогой;

№ 7 — у входа в Центральный парк культуры и отдыха;

№ 8 — рядом со станцией «Жибек жолы», с восточной стороны проспекта Назарбаева.

Выкуплены ли участки под строительство метро

Помимо проектирования, в Алматы уже началась подготовка строительных площадок для второй линии метро. Ранее сообщалось, что земельные участки в городе будут изыматься для государственных нужд.

Фото: акимат Алматы

По данным Управления земельных отношений Алматы, на основании постановлений акимата № 01.01.1917 от 12 ноября 2025 года и № 2/195-882 от 19 июня 2026 года принудительному изъятию подлежат 130 земельных участков.

Из них на сегодняшний день выкуплены 58 участков, по 11 идут судебные разбирательства, еще по 38 участкам работа продолжается. Кроме того, по восьми участкам прекращено право аренды, четыре находятся в постоянном землепользовании акимата, один участок принадлежит АО «Алматы Қала Жарық».

Еще восемь участков исключены из списка подлежащих изъятию для государственных нужд.

Третья линия метро

Еще одна линия метрополитена протянется от станции «Сайран» до города Алатау. Об этом стало известно в прошлом году.

В 2025 году началась разработка двух ТЭО: первое — от города Алатау до рынка «Мизам», второе — от рынка «Мизам» до станции «Сайран». Победителем конкурса стало ТОО «Улмад». На разработку первого документа выделили 1,3 млрд теңге, второго — 890 млн теңге.

Фото: акимат Алматы

Изначально ТЭО должны были подготовить до 31 мая 2026 года. Однако в Управлении развития дорожной инфраструктуры сообщили, что документ пока находится в разработке.

— В настоящее время проводятся работы по разработке технико-экономического обоснования по объекту «Строительство третьей линии метрополитена города Алматы. Участок от станции „Алатау“ до города Алатау», — говорится в ответе управления.

По плану протяженность третьей линии составит 21 километр и включит 12 станций.

Они будут расположены:

№ 1 — возле «Gate City», на территории транспортного узла «Северный»;

№ 2 — рядом с микрорайоном «Кемел»;

№ 3 — на пересечении Северной объездной дороги и улицы Боралдай;

№ 4 — на Северной объездной дороге, на пересечении с улицей Сауда;

№ 5 — на Северной объездной дороге, рядом с воинской частью;

№ 6 — возле рынка «Кенжехан»;

№ 7 — на территории рынка «Мизам»;

№ 8 — на Северной объездной дороге, в районе рынка «Ялян»;

№ 9 — на Северной объездной дороге, в районе торгового дома «Adem»;

№ 10 — на пересечении проспекта Райымбека и улицы Тлендиева;

№ 11 — на пересечении улиц Толе би и Тлендиева;

№ 12 — на пересечении проспекта Абая и улицы Тлендиева, рядом со станцией «Сайран».

Напомним, ранее генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов сообщил, что для строительства новых линий метро в Алматы могут привлечь иностранных подрядчиков.