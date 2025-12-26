Для строительства новых линий метро в Алматы могут привлечь иностранных подрядчиков

О планах по развитию транспортной инфраструктуры мегаполиса рассказал генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов на брифинге с журналистами.

Комментируя нынешние темпы строительства линий метро, Асхат Садуов отметил, что такие инфраструктурные объекты в других мегаполисах строят за два года.

— Мы видим опыт Китая и Москвы, что они достаточно быстро строят не только станции, но и линии. Если, скажем, гипотетически контрактоваться с китайцами, они могут за два года линию построить — у них проходческой техники больше. У нас одна техника еле справляется, это связано в первую очередь с отсутствием этой техники. Мы понимаем, что город должен развиваться под землей. Во-первых, это укрытие во время землетрясений, во-вторых, это та инфраструктура, которая развивает абсолютно все сектора экономики, — сказал Асхат Садуов.

Он добавил, что эти инвестиции будут оправданы в долгосрочной перспективе, поскольку станции метро ускоряют потоки, развивают городскую среду, экономику города, малый и средний бизнес.

При этом глава «Алматыгенплана» подчеркнул, что на данный момент договоренностей ни с одним подрядчиком нет.

— Пока договоренностей нет. Все ждут технико-экономическое обоснование, которое определяет объем бюджета, и на этот объем бюджета можно будет проводить переговоры. Так быстро никто не строит, как Москва и Китай. У них очень хороший опыт и показатели. Есть смысл обращаться к тем, кто быстрее это реализует, — заключил он.

Напомним, в Алматы рассматривают возможность продления линии метро за пределы города — в сторону города Алатау.

Ранее сообщалось, что в Алматы проходят общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана развития города — документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года.