    18:01, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Для строительства новых линий метро в Алматы могут привлечь иностранных подрядчиков

    В Алматы рассматривают вариант привлечения иностранных подрядных организаций для строительства новых веток метро, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 200 млн пассажиров: метрополитен Алматы отмечает 14-летие
    Фото: Пресс-служба КГП «Метрополитен г. Алматы»

    О планах по развитию транспортной инфраструктуры мегаполиса рассказал генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов на брифинге с журналистами.

    Комментируя нынешние темпы строительства линий метро, Асхат Садуов отметил, что такие инфраструктурные объекты в других мегаполисах строят за два года.

    — Мы видим опыт Китая и Москвы, что они достаточно быстро строят не только станции, но и линии. Если, скажем, гипотетически контрактоваться с китайцами, они могут за два года линию построить — у них проходческой техники больше. У нас одна техника еле справляется, это связано в первую очередь с отсутствием этой техники. Мы понимаем, что город должен развиваться под землей. Во-первых, это укрытие во время землетрясений, во-вторых, это та инфраструктура, которая развивает абсолютно все сектора экономики, — сказал Асхат Садуов.

    Он добавил, что эти инвестиции будут оправданы в долгосрочной перспективе, поскольку станции метро ускоряют потоки, развивают городскую среду, экономику города, малый и средний бизнес.

    При этом глава «Алматыгенплана» подчеркнул, что на данный момент договоренностей ни с одним подрядчиком нет.

    — Пока договоренностей нет. Все ждут технико-экономическое обоснование, которое определяет объем бюджета, и на этот объем бюджета можно будет проводить переговоры. Так быстро никто не строит, как Москва и Китай. У них очень хороший опыт и показатели. Есть смысл обращаться к тем, кто быстрее это реализует, — заключил он.

    Напомним, в Алматы рассматривают возможность продления линии метро за пределы города — в сторону города Алатау.

    Ранее сообщалось, что в Алматы проходят общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана развития города — документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года.

    Теги:
    Инфраструктура Транспорт Строительство Алматы Метро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
