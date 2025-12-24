Общественные обсуждения проекта корректировки Генплана проходят в Алматы
В Алматы начались общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана развития города, документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Участвуют эксперты, представители общественности, жители города. Также присутствуют акимы восьми районов, чтобы ответить на вопросы горожан. Обсуждения будут проходить три дня с 24 по 26 декабря этого года.
Генеральный директор ТОО НИИ «Алматыгенплан», разработчик Генплана Асхат Садуов представил проект скорректированного Генплана, ориентированного на развитие полицентричной модели города.
— Мы видим, что основная концентрация детских дошкольных учреждений приходится на центральную часть города. Аналогичная ситуация наблюдается и по школам, а также по объектам общественного питания. Это говорит о том, что город сегодня сконцентрирован и сложился как моноцентричный город, который сильно зависит от центральной части, — сказал Асхат Садуов.
По его мнению, такая же картина прослеживается по объектам бытового обслуживания и торговли, учреждениям здравоохранения и культуры — большинство из них также сконцентрированы в центре города. Административно-деловые объекты имеют более равномерное распределение, однако и здесь заметна повышенная концентрация в центральной части.
— Для того, чтобы разгрузить центральную часть города, была принята модель полицентричного развития. Это значит, мы создаем новые центры, новые четыре центра, помимо существующего общегородского центра, — сказал он.
Цель данного подхода — обеспечить равный доступ всех горожан к основным услугам и благам в пределах 15 минут от места проживания, а также сформировать полноценные центры притяжения непосредственно в жилых зонах.
Отмечается, что одним из оснований для пересмотра Генплана стало поручение Главы государства о запрете застройки в предгорной зоне. В обновленном проекте закреплен запрет на строительство новых многоквартирных домов южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова, а также на застройку склонов круче 15 градусов. Эти меры направлены на защиту предгорий.
Также документ предусматривает перераспределение объемов жилищного строительства, развитие социальной инфраструктуры — школ, детских садов, медицинских, культурных учреждений и формирование новых общественных пространств с учетом прогнозируемого роста населения до 3,6 млн к 2040 году.
Особое внимание в проекте уделено транспортному каркасу. Обновленный Генплан усиливает приоритет развития общественного транспорта: предусматривается дальнейшее расширение сети метро, запуск первой линии ЛРТ, развитие БРТ и выделенных полос для общественного транспорта.
Значительный блок изменений посвящен экологии и озеленению. Проектом предусмотрено формирование единой сети зеленых зон — парков, скверов, бульваров и лесопарков. К 2040 году обеспеченность зелеными насаждениями планируется довести до международного стандарта — не менее 16 м² на человека.
— Ранее проект корректировки был опубликован на официальных ресурсах управления архитектуры и градостроительства для ознакомления. В ближайшие три дня каждый сможет получить более детальную информацию. Мнения горожан будут учтены при доработке документа, который должен заложить основу для формирования комфортного, безопасного, экологичного и современного Алматы, — отметил гендиректор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов.
После презентации горожане задали свои вопросы. Один из них касался сроков проведения общественных обсуждений. По словам Асхата Садуова, Генплан планируется утвердить 3 мая 2026 года, и с учетом проведения комплексной градостроительной экспертизы, экологической оценки, а также согласований с заинтересованными министерствами после получения заключений экспертиз, было принято решение провести общественные обсуждения в декабре. Также акимат Алматы утвердил совместную Дорожную карту с Министерством промышленности и строительства, в рамках которой экспертизой был определен срок проведения общественных слушаний.
Напомним, в рамках корректировки Генерального плана Алматы до 2040 года предусмотрены меры по регулированию строительства и названы районы с риском землетрясения до 10 баллов.
