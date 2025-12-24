Общественные обсуждения проекта корректировки Генплана проходят в Алматы

Участвуют эксперты, представители общественности, жители города. Также присутствуют акимы восьми районов, чтобы ответить на вопросы горожан. Обсуждения будут проходить три дня с 24 по 26 декабря этого года.

Генеральный директор ТОО НИИ «Алматыгенплан», разработчик Генплана Асхат Садуов представил проект скорректированного Генплана, ориентированного на развитие полицентричной модели города.

— Мы видим, что основная концентрация детских дошкольных учреждений приходится на центральную часть города. Аналогичная ситуация наблюдается и по школам, а также по объектам общественного питания. Это говорит о том, что город сегодня сконцентрирован и сложился как моноцентричный город, который сильно зависит от центральной части, — сказал Асхат Садуов.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

По его мнению, такая же картина прослеживается по объектам бытового обслуживания и торговли, учреждениям здравоохранения и культуры — большинство из них также сконцентрированы в центре города. Административно-деловые объекты имеют более равномерное распределение, однако и здесь заметна повышенная концентрация в центральной части.

— Для того, чтобы разгрузить центральную часть города, была принята модель полицентричного развития. Это значит, мы создаем новые центры, новые четыре центра, помимо существующего общегородского центра, — сказал он.

Цель данного подхода — обеспечить равный доступ всех горожан к основным услугам и благам в пределах 15 минут от места проживания, а также сформировать полноценные центры притяжения непосредственно в жилых зонах.

Отмечается, что одним из оснований для пересмотра Генплана стало поручение Главы государства о запрете застройки в предгорной зоне. В обновленном проекте закреплен запрет на строительство новых многоквартирных домов южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова, а также на застройку склонов круче 15 градусов. Эти меры направлены на защиту предгорий.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Также документ предусматривает перераспределение объемов жилищного строительства, развитие социальной инфраструктуры — школ, детских садов, медицинских, культурных учреждений и формирование новых общественных пространств с учетом прогнозируемого роста населения до 3,6 млн к 2040 году.

​Особое внимание в проекте уделено транспортному каркасу. Обновленный Генплан усиливает приоритет развития общественного транспорта: предусматривается дальнейшее расширение сети метро, запуск первой линии ЛРТ, развитие БРТ и выделенных полос для общественного транспорта.

​Значительный блок изменений посвящен экологии и озеленению. Проектом предусмотрено формирование единой сети зеленых зон — парков, скверов, бульваров и лесопарков. К 2040 году обеспеченность зелеными насаждениями планируется довести до международного стандарта — не менее 16 м² на человека.

— Ранее проект корректировки был опубликован на официальных ресурсах управления архитектуры и градостроительства для ознакомления. В ближайшие три дня каждый сможет получить более детальную информацию. Мнения горожан будут учтены при доработке документа, который должен заложить основу для формирования комфортного, безопасного, экологичного и современного Алматы, — отметил гендиректор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

После презентации горожане задали свои вопросы. Один из них касался сроков проведения общественных обсуждений. По словам Асхата Садуова, Генплан планируется утвердить 3 мая 2026 года, и с учетом проведения комплексной градостроительной экспертизы, экологической оценки, а также согласований с заинтересованными министерствами после получения заключений экспертиз, было принято решение провести общественные обсуждения в декабре. Также акимат Алматы утвердил совместную Дорожную карту с Министерством промышленности и строительства, в рамках которой экспертизой был определен срок проведения общественных слушаний.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

