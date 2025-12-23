Корректировка Генплана Алматы: названы районы с риском землетрясения до 10 баллов

В связи с тем, что Алматы находится в сейсмоактивной зоне, правила строительства в мегаполисе учитывают этот нюанс. Немалую роль в прогнозировании максимально возможной бальности на случай подземных толчков играет район.

В проекте корректировки Генплана, представленном накануне общественных слушаний, имеются карты сейсмического районирования, на которых показано, где проходят линии разломов, а также в каких районах при одинаковой магнитуде за счет состава грунта и других факторов землетрясение будет ощущаться более интенсивно.

На карте отмечены зоны двух типов: 9-бальные и 10-бальные по шкале сейсмической интенсивности (MSK-64). То есть, если в городе гипотетически случится очень сильное землетрясение, то в одних районах разрушения могут соответствовать максимум до 9 баллов, а в других в этот же самый момент — максимум до 10 баллов.

Фото: акимат Алматы

К 9-бальной зоне относятся те районы, которые отмечены синим цветом — это центральная и западная части города. Северная часть города, а также некоторые районы в южной отнесены в большинстве своем к 10-бальной зоне, отмечено розовым. Также на карте имеются линии разломов и связанные с ними участки (серый цвет). Их можно обнаружить в южной части Алматы, а также вдоль линий разломов, проходящих через город.

Как отмечалось ранее, в корректировке Генплана Алматы до 2040 года подразумевается запрет нового строительства на селевых и оползнеопасных территориях города, а также ограничение строительства в сейсмоопасных зонах мегаполиса и на тектонических разломах. Все указанные территории в проекте корректировки Генплана отнесены к рекреационной зоне с вытекающими из этого жесткими ограничениями на хозяйственную и строительную деятельность. В целом в проекте Генплана четко прослеживается политика ограничения строительства многоквартирного жилья и точечной застройки в верхней части города, а также последовательная защита предгорий от застройки.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК пояснял, что там, где зона 10-балльных толчков, там строительство возможно до 6 этажей. А если стройка намечена на зонах разломов, то застройщикам необходимо получить специальные техусловия с особыми требованиями. Строительство ЖК выше проспекта Аль-Фараби, улицы Жандосова и Талгарской трассы запрещается.