    13:27, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Алматы хотят вернуть статус зеленого города без высоток в горах — корректировка Генплана

    В Алматы ожидаются трехдневные общественные слушания по корректировке Генерального плана города до 2040 года. Накануне с проектом документа ознакомились депутаты Мажилиса, передает Kazinform.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Депутат Бакытжан Базарбек вкратце рассказал об изменениях, которые предлагаются в документе.

    В целом, по словам депутата, в проекте Генплана четко прослеживается политика ограничения строительства многоквартирного жилья и точечной застройки в верхней части города, а также последовательная защита предгорий от застройки.

    — Именно этого мы вместе с общественностью добивались на протяжении последних десятилетий. Речь идет о запрете нового строительства на селевых и оползнеопасных территориях города Алматы, а также об ограничениях строительства в сейсмоопасных зонах мегаполиса и на тектонических разломах. Все указанные территории в проекте корректировки Генплана отнесены к рекреационной зоне с вытекающими из этого жёсткими ограничениями на хозяйственную и строительную деятельность, — отмечает Бакытжан Базарбек.

    Кроме того, в корректировке Генплана большое внимание уделено расширение зелёного каркаса города: до 1100 гектаров зеленых зон к 2030 году и еще 500 гектаров — к 2040 году.

    — Также важное место в проекте занимает создание пяти полицентров — зон притяжения и новых центров деловой, культурной и социальной активности. Это позволит сформировать более комфортную городскую среду и снизить маятниковую миграцию внутри мегаполиса, — сообщил депутат Мажилиса.

    Отмечено, что отдельным и важнейшим приоритетом проекта корректировки Генплана является решение транспортного коллапса в мегаполисе и комплексная перестройка транспортной инфраструктуры. 

