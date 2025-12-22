Алматы хотят вернуть статус зеленого города без высоток в горах — корректировка Генплана

Депутат Бакытжан Базарбек вкратце рассказал об изменениях, которые предлагаются в документе.

В целом, по словам депутата, в проекте Генплана четко прослеживается политика ограничения строительства многоквартирного жилья и точечной застройки в верхней части города, а также последовательная защита предгорий от застройки.

— Именно этого мы вместе с общественностью добивались на протяжении последних десятилетий. Речь идет о запрете нового строительства на селевых и оползнеопасных территориях города Алматы, а также об ограничениях строительства в сейсмоопасных зонах мегаполиса и на тектонических разломах. Все указанные территории в проекте корректировки Генплана отнесены к рекреационной зоне с вытекающими из этого жёсткими ограничениями на хозяйственную и строительную деятельность, — отмечает Бакытжан Базарбек.

Кроме того, в корректировке Генплана большое внимание уделено расширение зелёного каркаса города: до 1100 гектаров зеленых зон к 2030 году и еще 500 гектаров — к 2040 году.

— Также важное место в проекте занимает создание пяти полицентров — зон притяжения и новых центров деловой, культурной и социальной активности. Это позволит сформировать более комфортную городскую среду и снизить маятниковую миграцию внутри мегаполиса, — сообщил депутат Мажилиса.

Отмечено, что отдельным и важнейшим приоритетом проекта корректировки Генплана является решение транспортного коллапса в мегаполисе и комплексная перестройка транспортной инфраструктуры.