LRT вновь обещают построить в Алматы до 2040 года

Депутат сообщил, что вместе с коллегами — Ириной Смирновой и Ерланом Стамбековым, ознакомился с проектом корректировки Генплана Алматы до 2040 года, подготовленным акиматом Алматы.

В корректировке важного для города документа, по словам депутата, отражены поправки, имеющиеся в проекте Строительного кодекса. Речь идет о запрете нового строительства на селевых и оползнеопасных территориях города Алматы, а также об ограничениях строительства в сейсмоопасных зонах мегаполиса и на тектонических разломах.

Что касается развития транспорта, то акимат вновь возвращается к предложению построить в мегаполисе LRT — скоростной трамвай.

— В рамках реализации Генплана выбран курс на единую многоуровневую транспортную систему с приоритетом общественного транспорта. Проект предусматривает пробивку новых веток метрополитена от проспекта Абая до международного аэропорта, внедрение LRT в нижних, наиболее густонаселенных районах города, запуск транспортно-пересадочных узлов, объединяющих метро, LRT, БРТ и пригородные маршруты, что обеспечит устойчивую связь города с агломерацией, — написал Бакытжан Базарбек.

Судя по карте, опубликованной депутатом на Facebook, первая очередь линии LRT может пройти по улицам Толе би и Абылай хана и свяжет западную часть города и железнодорожный вокзал Алматы-2.

В предыдущих версиях маршрута LRT также предлагалось проложить по улице Толе би, где, слову, ранее курсировал трамвайный маршрут № 4, но конечная должна была быть в районе станции метро Райымбек батыр на улице Жетысуйская.

Отметим, что в 2014 году было заявлено о планах построить LRT в 2015 году после закрытия трамвайного движения было объявлено о том, что современный скоростной трамвай очень скоро заменит закрытый обычный. В 2018 году объявлен первый этап конкурса по поиску частного партнера. В 2021–2022 годах при акиме Бакытжане Сагинтаеве проект сталкивается с проблемами из-за высокой стоимости.