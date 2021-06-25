Строительство ЛРТ в Алматы прокомментировал Бакытжан Сагинтаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал строительство системы линейно-рельсового транспорта (ЛРТ) в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЛРТ многих волнует, но здесь необходимо точно понимать, что прежде чем начать проект, мы должны обсудить все стороны и быть уверенными, что у нас по пути этот большой не остановится. Я о чем говорю? Построить-то мы всегда можем», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в данный момент отрабатывается финансовый вопрос.

«На какие деньги? Допустим, строительно-монтажные работы стоят почти 300 млн долларов, бюджет сам по себе этот проект на поднимет, а если мы будем привлекать деньги, то там у нас 50% должен взять на себя бюджет, 50% - наши партнеры, которые выиграют. И он должен привлечь деньги. Конечно, все деньги будут привлекаться в валюте, а это очень большой риск. Завтра как будем возвращать. Итого, если посмотреть, проект по завершению будет стоить почти 1 млрд долларов. Каким образом мы будем возвращать? Поэтому мы сейчас с нашими банкирами, с международными финансистами эти стороны отрабатываем. Самое главное, необходимо, если будет финансирование открываться, то оно должно быть в тенге, тогда мы можем быть уверенными», - заключил Б. Сагинтаев.