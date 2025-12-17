РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новые ограничения на строительство в горах введут в Алматы

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе брифинга в СЦК высказался о сейсмобезопасности при строительстве в мегаполисе, передает агентство Kazinform.

    Алматы, горы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Глава мегаполиса отметил, что в городе установлены строгие нормы строительства в связи с тем, что Алматы находится в сейсмичной зоне с возможными подземными толчками и линиями разломов.

    — При формировании Генплана было поставлено ограничение: там, где зона 10 бальных толчков, там строительство возможно до 6 этажей. В целом, выше проспекта Абая - до 9 этажей, выше проспекта Аль-Фараби, улицы Жандосова и Талгарской трассы запретили стройки ЖК. Есть ограничения, если на разломах планируется стройка, там свои требования, они получают специальные техусловия через Казахский институт строительства при Минпроме. Все нормы соблюдаются и мы за этим смотрим. Проекты выносятся на Градсовет, там специалисты и архитекторы принимают решения, — сазал Дархан Саьыбалды.

    Аким заверил, что в случае корректировки Генплана данные правила и нормы будут сохранены.

    Ранее сообщалось, что Алматы профинансирует пробивки дорог к БАКАД в Алматинской области.

    Теги:
    Дархан Сатыбалды Акимат Строительство Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают