Новые ограничения на строительство в горах введут в Алматы

Глава мегаполиса отметил, что в городе установлены строгие нормы строительства в связи с тем, что Алматы находится в сейсмичной зоне с возможными подземными толчками и линиями разломов.

— При формировании Генплана было поставлено ограничение: там, где зона 10 бальных толчков, там строительство возможно до 6 этажей. В целом, выше проспекта Абая - до 9 этажей, выше проспекта Аль-Фараби, улицы Жандосова и Талгарской трассы запретили стройки ЖК. Есть ограничения, если на разломах планируется стройка, там свои требования, они получают специальные техусловия через Казахский институт строительства при Минпроме. Все нормы соблюдаются и мы за этим смотрим. Проекты выносятся на Градсовет, там специалисты и архитекторы принимают решения, — сазал Дархан Саьыбалды.

Аким заверил, что в случае корректировки Генплана данные правила и нормы будут сохранены.

