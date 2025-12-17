Алматы профинансирует пробивки дорог к БАКАД в Алматинской области

Как сообщил аким города Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций, в этом году введена в эксплуатацию транспортная развязка на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, открыто движение по пробивке проспекта Абая, построено 35 километров новых автомобильных дорог, а также выполнен средний ремонт 281 километра улично-дорожной сети. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 95%.

Кроме того, завершено строительство двух транспортно-остановочных комплексов в районе 7-й городской больницы и рынка «Салем». Продолжаются работы по повышению удобства пересадок и связности маршрутов общественного транспорта в районе транспортного узла «Саяхат».

В рамках модернизации общественного транспорта в этом году в город поступили 940 газомоторных автобусов, включая 340 единиц, приобретенных частными перевозчиками, а также 153 электробуса, закупленных частными компаниями. Пассажиропоток за год вырос на 33% и достиг 1,6 млн транзакций в сутки.

— Формирование современного транспортного каркаса города является одним из ключевых приоритетов Алматы. Мы приняли решение о строительстве пробивок радиальных дорог и транспортных развязок на территории Алматинской области за счет бюджета города Алматы, что позволит ускорить транспортную интеграцию с БАКАД и повысить связанность агломерации, — сказал он.

Ранее сообщалось, что пятую часть бюджета Алматы направят на транспортную систему в 2026 году.

Также стало известно, что вокруг международного аэропорта Алматы построят кольцевую дорогу до Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД).