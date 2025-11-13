РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:47, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новую дорогу от аэропорта до БАКАД построят в Алматы

    Вокруг международного аэропорта Алматы построят кольцевую дорогу до Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД), передает корреспондент агентства Kazinform.

    БАКАД
    Фото: департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК

    Новый маршрут обеспечит быстрый выезд и удобный доступ к воздушной гавани.

    – Ориентировочная протяженность дороги составляет 7,2 км. Фактическая протяженность будет известна после окончательного утверждения трассировки. Проект включает реконструкцию улиц Ахметова и Закарпатской и строительство новой дороги до БАКАД, – ответили в управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы.

    Фактическая стоимость проекта будет установлена по результатам разработки проектно-сметной документации. Строительство планируется за счет бюджетных средств.

    – Проезд по данной дороге будет бесплатным. При получении положительного заключения государственной экспертизы строительно-монтажные работы будут начаты в 2026 году, – уточнили в управлении.

    Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что для улучшения доступности аэропорта и удобства граждан рассматривается строительство кольцевой дороги вокруг его территории. Она соединит городскую автомагистраль, БАКАД, грузовой комплекс и главный вход в аэропорт с возможностью быстрого выезда. Аэропорт города Алматы входит в цепочку целостной экосистемы, создаваемой по поручению Президента в шести городах РК.

