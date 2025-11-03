РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:41, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аэропорт Алматы увеличит пропускную способность до 55 млн пассажиров

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития аэропорта города Алматы в рамках реализации поручений Главы государства по созданию международного авиахаба, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК. 

    ПМ
    Фото: Пресс-служба Правительства РК

    Генеральный директор TAV Airports Holding Серкан Каптан и президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе проинформировали о ходе реализации стратегической программы развития Horizon до 2050 года.

    На сегодня ведутся работы по реконструкции терминала внутренних рейсов, созданию современной платформы антиобледенения, шумоизоляции близлежащих жилых домов и др. В целом, концепцией предусмотрено создание системы из трех взлетно-посадочных полос с полной реконструкцией основной полосы, строительство грузового перрона, логистических и складских комплексов, современной инфраструктуры для пассажиров и др.

    Модернизация обеспечит увеличение ежегодной пропускной способности аэропорта до 55 млн пассажиров и 500 тыс. тонн грузов к 2050 году. На сегодня воздушная гавань обслуживает более 12 млн пассажиров в год и обеспечивает порядка 70% объема авиаперевозок в РК.

    Руководство TAV Airports Holding сообщило, что на сегодня вложено $260 млн и подтвердило готовность дальнейшего реинвестирования прибыли аэропорта для оперативного выполнения всех этапов проекта.

    Олжас Бектенов отметил, что аэропорт города Алматы входит в цепочку целостной экосистемы, создаваемой по поручению Президента в шести городах РК. Подчеркнута важность своевременного завершения всех работ для создания инфраструктуры нового уровня и увеличения мощностей воздушной гавани. Для решения вопросов доступности объекта и обеспечения удобства для граждан рассмотрены вопросы создания кольцевой дороги вокруг территории аэропорта, соединяющей городскую автомагистраль, БАКАД, грузовой комплекс и главный вход в аэропорт с возможностью быстрого выезда. Внимание уделено обеспечению стабильных условий поставок и хранения авиатоплива.

    По итогам совещания Премьер-министр поручил профильным министерствам и акимату города Алматы на особом контроле держать вопрос качественного и своевременного завершения реконструкции. 

    Теги:
    Туризм Аэропорт Алматы Премьер-министр РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают