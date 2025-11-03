Аэропорт Алматы увеличит пропускную способность до 55 млн пассажиров

Генеральный директор TAV Airports Holding Серкан Каптан и президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе проинформировали о ходе реализации стратегической программы развития Horizon до 2050 года.

На сегодня ведутся работы по реконструкции терминала внутренних рейсов, созданию современной платформы антиобледенения, шумоизоляции близлежащих жилых домов и др. В целом, концепцией предусмотрено создание системы из трех взлетно-посадочных полос с полной реконструкцией основной полосы, строительство грузового перрона, логистических и складских комплексов, современной инфраструктуры для пассажиров и др.

Модернизация обеспечит увеличение ежегодной пропускной способности аэропорта до 55 млн пассажиров и 500 тыс. тонн грузов к 2050 году. На сегодня воздушная гавань обслуживает более 12 млн пассажиров в год и обеспечивает порядка 70% объема авиаперевозок в РК.

Руководство TAV Airports Holding сообщило, что на сегодня вложено $260 млн и подтвердило готовность дальнейшего реинвестирования прибыли аэропорта для оперативного выполнения всех этапов проекта.

Олжас Бектенов отметил, что аэропорт города Алматы входит в цепочку целостной экосистемы, создаваемой по поручению Президента в шести городах РК. Подчеркнута важность своевременного завершения всех работ для создания инфраструктуры нового уровня и увеличения мощностей воздушной гавани. Для решения вопросов доступности объекта и обеспечения удобства для граждан рассмотрены вопросы создания кольцевой дороги вокруг территории аэропорта, соединяющей городскую автомагистраль, БАКАД, грузовой комплекс и главный вход в аэропорт с возможностью быстрого выезда. Внимание уделено обеспечению стабильных условий поставок и хранения авиатоплива.

По итогам совещания Премьер-министр поручил профильным министерствам и акимату города Алматы на особом контроле держать вопрос качественного и своевременного завершения реконструкции.