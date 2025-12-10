Пятую часть бюджета Алматы направят на транспортную систему в 2026 году

Об этом рассказал руководитель управления экономики и финансов Бауыржан Кудайбергенов, представляя проект бюджета на 2026–2028 годы.

По его словам, на развитие транспортной системы города в 2026 году предусмотрено 504 млрд тенге, что составляет около 20% от общего бюджета. Таким образом, финансирование отрасли увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2025 годом.

— Это важный шаг, направленный на комплексное решение транспортных и экологических проблем мегаполиса. На пробивку трех радиальных дорог (Абая, Саина, Тилендиева) к Большому алматинскому кольцу (БАКАД), а также четырех внутренних магистральных улиц (Райымбека, Толе би, Муканова, Жубанова) предусмотрено восемь миллиардов тенге, — сообщил Бауыржан Кудайбергенов на внеочередной XXXIX сессии городского маслихата.

Кроме того, руководитель управления отметил, что на завершение строительства станции метро «Калкаман» в следующем году будет выделено 21,2 млрд тенге.

— В условиях плотной городской застройки покупка земельных участков для строительства инфраструктуры является актуальной задачей. На эти цели в следующем году предусмотрено 51,7 миллиарда тенге, — сказал Бауыржан Кудайбергенов.

Также бюджетные средства будут направлены на следующие проекты:

субсидирование и компенсация пассажирских перевозок метрополитена, 206 социально-значимых маршрутов — 107,6 млрд тенге;

строительство дорог в полицентрах «Восточные» и «Западные» ворота — 30 млрд тенге;

средний ремонт 250 км дорог, тротуаров, велодорожек и 40 остановочных площадок — 26 млрд тенге;

строительство линии BRT по проспекту Райымбек — 25 млрд тенге;

установка 1 888 электронных табло на остановках — 4,9 млрд тенге;

строительство дорог в микрорайонах «Ажар», «Боралдай», «Рахат–Мәдениет» — 1,8 млрд тенге.

После обсуждений депутаты маслихата Алматы утвердили проект бюджета города на 2026–2028 годы.

Ранее в акимате озвучили сроки завершения крупных дорожных проектов — пробивок радиальных дорог.



