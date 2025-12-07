Сроки завершения крупных дорожных проектов озвучили в Алматы

Всего в Алматы 277 магистральных улиц общей протяженностью 1 165 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 3 145 км и включает 2 752 улицы.

Какие проекты завершатся в следующем году

По данным управления, работы на всех трех магистралях — Абая, Саина и Рыскулова — ведутся в соответствии с утвержденными проектами и установленными графиками.

Проект по пробивке проспекта Абая охватывает участок от улицы Ауэзова до границы города. Ведутся работы по устройству местных проездов, тротуаров протяженностью 1,2 километра. Из 75 земельных участков, подлежащих изъятию, выкуплены 74. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на август 2026 года.

Бюджет проекта составляет 3,5 млрд тенге.

Также в работе находятся:

пробивка проспекта Рыскулова, которая ведется на участке от улицы Онгарсыновой до границы города. Ведется снос ранее выкупленных строений, а также переустройство инженерных коммуникаций. Сдать объект планируется в декабре 2026 года.

Бюджет составляет 6,4 млрд тенге.

Пробивка улицы Саина

Работы идут на участке от проспекта Рыскулова до улицы Монке Би. Изъятие всех 66 земельных участков завершено. Построено 1,8 км новой дороги из запланированных 3,2 км. Работы по пробивке улицы Саина начались еще в 2019 году, и завершение всех строительно-монтажных работ намечено на сентябрь 2026 года.

Стоимость проекта — 19,7 млрд тенге.

Фото: акимат Алматы

Пробивка проспекта Райымбек батыра

По данным управления, сроки по завершению проекта сдвигаются на следующий год из-за выкупа земель.

— Завершение проекта реконструкции проспекта Райымбек батыра перенесено на следующий год в связи с затянувшимися процедурами выкупа земельных участков, — говорится в ответе.

Бюджет реконструкции составляет 23,9 млрд тенге.

Пробивка улицы Толе Би реализуется на участке от улицы Яссауи до границы города.

Проект делится на два участка:

— пробивка Толе би от улицы Яссауи до улицы Ашимова — 17,3 млрд тенге;

— пробивка от улицы Ашимова до границы города — 15,2 млрд тенге.

Строительно-монтажные работы ведутся по мере выкупа земельных участков. Выкуплены 224 из 270 земельных участков.

К данному моменту заасфальтировано 1,1 километра дороги. Завершение строительно-монтажных работ планируется в ноябре 2026 года.

Также в управлении городской мобильности Алматы сообщили о ходе работ по пробивке улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города.

— Строительно-монтажные работы ведутся по мере выкупа земельных участков, на данный момент выкуплены 85 земельных участков из 365. Ведутся работы по сносу выкупленных домов, начато переустройство инженерных коммуникаций, — уточнили в управлении городской мобильности.

Завершение работ планируется в декабре 2027 года.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Что на стадии подготовки

По данным управления городской мобильности Алматы, на данный момент на стадии подготовки проекты по пробивке улицы Хмельницкого и Муканова.

— Ведется разработка проектно-сметной документации по пробивке улицы Хмельницкого от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта. Планируемый срок начала строительно-монтажных работ — март 2026 года, при условии выделения бюджетных средств, — отметили в управлении.

Что касается, реконструкции Талгарского тракта, в управлении уточнили, что на данный момент ведется разработка проектно-сметной документации. Речь идет об участке от улицы Халлиулина до границы города. При условии выделения бюджетных средств, строительство планируется начать в начале 2026 года.

Проект по пробивке улицы Муканова прошел государственную экспертизу и согласован с заинтересованными службами города. Подрядная организация на текущий момент еще не определена.

Фото: Наталья Зинченко

Ранее сообщалось, что в Алматы для пробивки улицы Хмельницкого, проспекта Райымбека и реконструкции Талгарского тракта будет изъято еще 143 земельных участка.