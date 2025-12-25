РУ
    Линию метро Алматы планируют соединить с Алатау

    В Алматы рассматривают возможность продления линии метро за пределы города — в сторону города Алатау, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Камшат Абдирайым /Kazinform

    О планах по развитию транспортной инфраструктуры мегаполиса рассказал генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов на брифинге с журналистами.

    По его словам, в схему развития метрополитена внесены корректировки, которые предусматривают выход линии метро в пригородные зоны.

    — Сейчас мы обсуждаем завершение красной линии до станции «Барлык» и продолжение ее до железнодорожного вокзала Алматы-1, — сказал он.

    В дальнейшем существующую красную линию планируют продлить на север и интегрировать с новой зеленой веткой метро.

    — Вторая очередь — синяя ветка, которая свяжет полицентр «Восток» с транспортно-пересадочным хабом «Восточные ворота». Хаб будет аналогичен станции «Барлык» и нацелен на сбор потоков с восточного направления — Кульджинского и Талгарского трактов, Бухтарминской, БАКАД, Алатауской трассы. Это большой хаб в теле города, который станет центральным ядром полицентра, — пояснил Асхат Садуов.

    Фото: Камшат Абдирайым /Kazinform

    Далее синюю линию планируют вывести в аэропорт. По словам Садуова, аэропорт предлагает разместить станцию непосредственно у парковки перед терминалом.

    Согласно проекту, вторая синяя линия метро будет кольцевой и свяжет Алматинскую область с Западным полицентром по проспекту Момышулы. Планируется размещение двух станций — у «Алматы Арены» и в новом парке.

    — Далее зеленая ветка связана с северным транспортным узлом, который будет забирать потоки из города Алатау. Мы его вынесли на территорию города. Дальше мы связываем ее по Северному кольцу вдоль барахолок и выводим на станцию «Сайран», — добавил глава «Алматыгенплана».

    Как отметил Асхат Садуов, в корректировке Генерального плана перенос барахолки в город Алатау не предусмотрен, приоритетом остается модернизация существующих торговых территорий.

    — Если торговый хаб сместится в этот район, такой сценарий не исключен, но это гипотеза. Тогда эти территории могут стать новым центром и бизнес-дистриктом, потому что появление станции метро значительно развивает территорию, — пояснил Садуов.

    Напомним, в Алматы проходят общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана развития города — документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года.

