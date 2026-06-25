Строительство станции метро «Калкаман» в Алматы завершено на 97 процентов

Как сообщили в акимате Наурызбайского района Алматы, строительные работы выполнены на 97%. Объект планируется ввести в эксплуатацию через шесть месяцев. Ожидается, что станция «Калкаман» будет обслуживать до 130 тыс. пассажиров в сутки.

В рамках проекта предусмотрено строительство автопарковки на 350 мест, а также создание современной транспортной инфраструктуры для комфортного передвижения жителей. Общая протяженность проекта от станции «Калкаман» до рынка «Барлык» составляет 5,3 км тоннелей и включает три новые станции:

I станция — вдоль проспекта Алатау, рядом с акиматом Наурызбайского района;

II станция — в районе пересечения с улицей Толе би;

⁠III станция — на территории рынка «Барлык».

В районном акимате уверены, что ввод новой линии метро позволит улучшить транспортную доступность западной части города и разгрузить улицы города. Изначально открыть станцию «Калкаман» планировали в 2025 году. Отмечалось, что ее ввод в эксплуатацию позволит увеличить пассажиропоток на 20 тысяч человек в сутки. Однако впоследствии сроки запуска были перенесены на 2026 год.

Позже сообщалось, что строительство станции «Калкаман» планируется завершить в первой половине 2026 года при условии стабильного финансирования.

Недавно был объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для строительства третьей очереди первой линии метрополитена Алматы — от станции «Калкаман» до рынка «Барлык.