Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют достроить летом 2026 года

По данным ведомства, в левом перегонном тоннеле завершена укладка рельсов, смонтировано освещение, проложены кабельные линии, водопровод и система дренажа, а также установлены кронштейны для инженерного оборудования. Предстоит монтаж систем видеонаблюдения, аудиооповещения, пожарной и охранной сигнализации.

В правом тоннеле выполнена основная часть проходки. На станции завершаются монолитные конструкции, ведутся отделочные работы, прокладка коммуникаций и подготовка к монтажу оборудования. На объекте круглосуточно трудятся более 478 специалистов.

Во время рабочего объезда аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков и качества строительства. Завершение строительно-монтажных работ планируется к концу первого полугодия 2026 года.

Ранее сообщалось, что строительство станции метро «Калкаман» планируется завершить в первой половине 2026 года при условии бесперебойного финансирования.

Станцию метро «Калкаман» изначально планировали открыть в 2025 году, при этом ожидалось, что ее запуск позволит увеличить пассажиропоток на 20 тысяч человек в сутки. Однако позднее сроки были перенесены на 2026 год.

Также до 2030 года планируется построить еще три станции до рынка «Барлык», где будет создан крупный мультимодальный транспортно-пересадочный узел, включающий автовокзал Западный, станции LRT и метрополитена.