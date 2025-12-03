РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:07, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют достроить летом 2026 года

    В акимате Алматы озвучили сроки завершения строительства станции метро «Калкаман», передает агентство Kazinform.

    Фото: t.me/ilzat_akchurin

    По данным ведомства, в левом перегонном тоннеле завершена укладка рельсов, смонтировано освещение, проложены кабельные линии, водопровод и система дренажа, а также установлены кронштейны для инженерного оборудования. Предстоит монтаж систем видеонаблюдения, аудиооповещения, пожарной и охранной сигнализации.

    В правом тоннеле выполнена основная часть проходки. На станции завершаются монолитные конструкции, ведутся отделочные работы, прокладка коммуникаций и подготовка к монтажу оборудования. На объекте круглосуточно трудятся более 478 специалистов.

    Во время рабочего объезда аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков и качества строительства. Завершение строительно-монтажных работ планируется к концу первого полугодия 2026 года.

    Ранее сообщалось, что строительство станции метро «Калкаман» планируется завершить в первой половине 2026 года при условии бесперебойного финансирования. 

    Станцию метро «Калкаман» изначально планировали открыть в 2025 году, при этом ожидалось, что ее запуск позволит увеличить пассажиропоток на 20 тысяч человек в сутки. Однако позднее сроки были перенесены на 2026 год.

    Также до 2030 года планируется построить еще три станции до рынка «Барлык», где будет создан крупный мультимодальный транспортно-пересадочный узел, включающий автовокзал Западный, станции LRT и метрополитена. 

