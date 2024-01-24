Трещины в некоторых домах образовались из-за землетрясения в Алматы

В некоторых многоквартирных домах в Алматы во время землетрясения образовались небольшие трещины, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях некоторые алматинцы делятся видео, где можно увидеть появления трещин на стенах квартир. Сообщается, что ролик был снят в ЖК «Алма Сити-5», застройщиком которого является Qazaq Stroy.

В пресс-службе строительной компании заявили, что по обращениям жителей специалисты проводят обследование домов и квартир. Эти трещины, по мнению застройщиков, не представляют никакой опасности и не влияют на общую конструкцию объекта.

Помимо этого, экспертная группа компании 23 января начала дополнительную проверку всех своих жилых комплексов. Специалисты не зафиксировали разрушительных фактов.

— Жилые комплексы компании Qazaq Stroy проектируются согласно строительным нормам и правил РК с учетом сейсмических зон. Все проекты без исключения проходят государственную экспертизу, в том числе на предмет сейсмоустойчивости. Строительство начинается только при положительном заключении госэкспертизы. Наши здания не пострадали. Есть определенные жалобы от жителей касательно трещин. Но хотим отметить, что такие трещины могут появиться и при усадке зданий, и они не представляют никакой опасности, — сообщил директор строительной компании Болат Ибрагимулы.

В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. За медицинской помощью после землетрясения в стационары обратились 67 человек.

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев на брифинге ответил, куда могут обращаться жители города в случае, если чьи-то дома пострадали в результате сильного ночного землетрясения.

Между тем, министр по ЧС Сырым Шарипханов заверил, что разрушенных землетрясением зданий в Алматы нет.