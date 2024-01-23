Разрушенных землетрясением зданий в Алматы нет – МЧС

Министр по ЧС Казахстана Сырым Шарипханов доложил о сейсмической обстановке в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

- 23 января в 00 часов 09 минут, по данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264-х км на юго-востоке от г.Алматы на границе Кыргызстана и Китая. По состоянию на 07.00 часов сегодняшнего дня зарегистрировано 3 сейсмических события с максимальной ощутимостью в г.Алматы - 5, Шымкент - 2, Жамбылская область 2-3 и область Жетысу - 4 балла. По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет, - сказал Сырым Шарипханов на заседании Правительства.

По его словам, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям под председательством главы ведомства был развернут республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы работали на территориальном уровне. Организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.