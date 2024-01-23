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    12:06, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Разрушенных землетрясением зданий в Алматы нет – МЧС

    алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Министр по ЧС Казахстана Сырым Шарипханов доложил о сейсмической обстановке в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - 23 января в 00 часов 09 минут, по данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264-х км на юго-востоке от г.Алматы на границе Кыргызстана и Китая. По состоянию на 07.00 часов  сегодняшнего дня зарегистрировано 3 сейсмических события с максимальной ощутимостью в г.Алматы - 5, Шымкент - 2, Жамбылская область 2-3 и область Жетысу - 4 балла. По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет, - сказал Сырым Шарипханов на заседании Правительства.

    По его словам, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям под председательством главы ведомства был развернут республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы работали на территориальном уровне. Организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.

    - Согласно проведенному заседанию сейсмопрогнозной комиссии на территории города Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. В этой связи, прошу жителей регионов не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам. В настоящее время в регионах проводятся комиссионные обследования возможных разрушений зданий и сооружений, в том числе защитных гидротехнических объектов, - добавил глава МЧС.

    Теги:
    ДЧС МЧС Землетрясение Алматы Землетрясение Происшествия, ЧС
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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