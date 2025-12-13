Трамп заявил о договоренности Таиланда и Камбоджи прекратить боевые действия
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия в течение суток на фоне обострения давнего пограничного конфликта, передает агентство Kazinform.
— Сегодня утром у меня состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом по поводу очень печального возобновления их давнего конфликта, — заявил Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что стороны договорились остановить огонь в ближайшие сутки.
— Они согласились прекратить все боевые действия с сегодняшнего вечера и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному со мной и с ними при содействии премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, — добавил президент.
Трамп также прокомментировал инцидент с миной, который стал причиной обострения.
— Дорожная мина, которая первоначально убила и ранила множество тайских солдат, была несчастным случаем, но Таиланд, тем не менее, очень сильно отреагировал, — сообщил он.
Президент США также подчеркнул готовность обеих стран к миру и торговле.
— Обе страны готовы к миру и продолжению торговли с США. Для меня честь работать с Анутином и Хуном над разрешением того, что могло превратиться в крупную войну между двумя в остальном замечательными и процветающими странами. Я также хотел бы поблагодарить премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима за его помощь в этом очень важном вопросе, — отметил американский лидер.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что воспользуется своим влиянием, чтобы урегулировать возобновившийся конфликт между Таиландом и Камбоджей. На фоне напряженной ситуации в Таиланде распустили парламент.
Напомним, 7 декабря начались новые столкновения между Таиландом и Камбоджей, которые являются самыми кровопролитными с июля, когда в ходе пятидневных боевых действий погибли десятки человек и около 300 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку» в Малайзии в присутствии президента США Дональда Трампа.