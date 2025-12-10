Трамп заявил, что может остановить конфликт между Таиландом и Камбоджей

Как пишет CBS News, об этом глава Белого дома сообщил вечером во вторник на политическом мероприятии в Пенсильвании.

— Завтра мне придется позвонить. Кто еще мог бы сказать: «Я позвоню и остановлю войну между двумя очень могущественными странами, Таиландом и Камбоджей»? , сказал американский лидер.

Ранее госсекретарь Марко Рубио призвал обе стороны выполнить обязательства, взятые на себя на октябрьской встрече в Малайзии, которая подтвердила июльское прекращение огня.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил в среду, что контактов с Соединенными Штатами по этому вопросу пока не было. Он добавил, что любое решение о том, когда прекратятся боевые действия, остается вопросом национальной безопасности между двумя соседними странами.

— Мы ценим добрую волю других лидеров, желающих мира, но мы также должны объяснить, в чем заключаются проблемы и почему все обстоит именно так, — заявил премьер.

Напомним, 7 декабря начались новые боестолкновения между Таиландом и Камбоджей, которые являются самыми кровопролитными с июля, когда в ходе пятидневных боевых действий погибли десятки человек и около 300 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Фото: Anadolu Ajansi

Вооруженные силы Таиланда объявили, что на этой неделе потери включают пять убитых солдат и десятки раненых. Камбоджа сообщила о семи погибших мирных жителях и 20 раненых.

Кроме того в целях безопасности свои жилища были вынуждены покинуть более 500 тысяч человек в обеих странах. Мирные жители укрываются в буддийских храмах, школах и других безопасных местах.

В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку» в Малайзии в присутствии президента США Дональда Трампа.

Однако уже в начале ноября Таиланд приостанавил действие соглашения о прекращении огня с Камбоджей после подрыва двоих таиландских военнослужащих на противопехотной мине.

В МИД РК сообщили, что боевые столкновения на границе двух стран проходят вдали от курортных зон, поэтому казахстанцам нет смысла переживать.